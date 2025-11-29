Pune Court : न्यायालयात सुनावणी सुरू होती, अन् पुरावाचं गायब... सावरकर खटल्यात राहुल गांधींविरुद्ध होता IMP, नेमकं घडलं तरी काय?

पुणे : काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध विनायक दामोदर सावरकर यांच्या कथित अवमानप्रकरणी दाखल मानहानीच्या खटल्यात गुरुवारी विशेष न्यायालयात मोठा धक्कादायक प्रकार घडला. तक्रारदारातर्फे पुरावा म्हणून न्यायालयात सादर करण्यात आलेली सीलबंद सीडी न्यायालयात लावताच ती पूर्णपणे रिकामी आढळली..काय आहे खटला?हे प्रकरण सावरकरांचे पणतू सात्यकी सावरकर यांनी दाखल केले आहे. त्यांनी आरोप केला आहे की, राहुल गांधी यांनी २०२३ मध्ये लंडन येथे केलेल्या भाषणात सावरकरांबद्दल अत्यंत अपमानास्पद विधाने केली होती. या आरोपांच्या आधारे न्यायालयाने राहुल गांधी यांना समन्स बजावले होते आणि त्याच भाषणाचा व्हिडिओ असलेली सीडी पुरावा म्हणून दाखल करण्यात आली होती.दंडाधिकारी अमोल शिंदे यांच्या न्यायालयात गुरुवारी सुनावणीदरम्यान हीच सीलबंद सीडी उघडण्यात आली आणि लावण्यात आली. मात्र सीडी चालवताच सर्वांना धक्का बसला. कारण त्यात एकही फाइल किंवा व्हिडिओ नव्हता; सीडी पूर्णतः कोरी होती..Rahul Gandhi : नियम म्हणजे नियम! बैठकीला दोन मिनिटं उशीर झाला, काँग्रेसनं राहुल गांधींना दिली शिक्षा.....राहुल गांधींचे वकिल काय म्हणाले?तक्रारदाराचे वकील संग्राम कोल्हटकर यांनी न्यायालयाला आठवण करून दिली की, यापूर्वी न्यायालयाने हीच सीडी पाहिली होती आणि त्याच पुराव्याच्या आधारे खटला पुढे जात होता. त्यामुळे त्यांनी तात्काळ यूट्यूबवरील त्या भाषणाची लिंक न्यायालयात दाखवण्याची परवानगी मागितली. मात्र राहुल गांधी यांचे वकील मिलिंद दत्तात्रय पवार यांनी याला तीव्र विरोध केला. त्यांचा युक्तिवाद होता की, ऑनलाइन उपलब्ध सामग्री स्वतःच प्रमाणित नसते आणि ती पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही.दंडाधिकारी अमोल शिंदे यांनी पवार यांचा आक्षेप मान्य केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम ६५-ब अंतर्गत कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डला पुरावा म्हणून स्वीकारण्यासाठी योग्य प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र आवश्यक असते. यूट्यूब लिंकला असे कोणतेही प्रमाणपत्र जोडलेले नव्हते, म्हणून ती लिंक दाखवण्यास न्यायालयाने नकार दिला..सुनावणी शुक्रवारपर्यंत लांबणीवरतसेच तक्रारदाराने अतिरिक्त सीडी सादर करण्याची किंवा लावण्याची विनंती केली, पण न्यायालयाने तीही फेटाळली. कारण अशी कोणतीही दुसरी सीडी अधिकृतपणे रेकॉर्डवर नव्हती.वकील कोल्हटकर यांनी रिकाम्या सीडीबाबत स्पष्टिकरण देण्याची आणि न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली तसेच सुनावणीत स्थगिती मागितली. राहुल गांधी यांच्या वकिलांनी यालाही विरोध दर्शवला. अखेर न्यायालयाने सुनावणी शुक्रवारपर्यंत पुढे ढकलली..खटल्याला अनपेक्षित आणि नाट्यमय वळणया घटनेमुळे खटल्याला अनपेक्षित आणि नाट्यमय वळण लागले आहे. आता सर्वांच्याच मनात प्रश्न निर्माण झाला आहे की, जी सीडी यापूर्वी न्यायालयाने पाहिली होती आणि जिच्या आधारे समन्स बजावले गेले, ती कशी काय अचानक रिकामी झाली? हा प्रकार खटल्याच्या पुढील टप्प्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे दिसते..Rahul Gandhi: ''राहुल गांधी निवडणूक आयोगाला बदनाम करत आहेत'', देशातल्या 272 दिग्गजांनी लिहिलं खुलं पत्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.