Pune News: पुणे शहरात सुमारे ३६०० किलोमीटर अनधिकृत केबल अधिकाऱ्यांनी ‘तोडल्या’; कंपन्यांनी ‘जोडल्या’; वाघोली, विमाननगरमध्ये कारवाई क्षणिक!

वडगाव शेरी : नगर रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाने सलग तीन दिवस कारवाई करून या भागातील २४ किलोमीटर लांबीच्या अनधिकृत ब्रॉडबँड ओव्हरहेड केबल तोडल्या. मात्र विद्युत विभाग केबल तोडत तोडत पुढे जात होता आणि मागे केबलवाले तातडीने नव्या केबल जोडत होते. त्यामुळे ही कारवाई क्षणिक ठरली. .पुणे शहरात सुमारे ३६०० किलोमीटर लांबीच्या अनधिकृत केबल असल्याची बाब नुकतीच समोर आली. स्थायी समिती अध्यक्षांनी अशा केबल तोडण्याचे आदेश दिल्यानंतर महापालिकेच्या विद्युत विभागाने स्वतंत्र पथक स्थापन करून संपूर्ण शहरात ही कारवाई केली. त्यानुसार नगर रस्ता परिसरातही कारवाई झाली..या कारवाईत वाघोलीतील १६०० मीटर, विमाननगरमधील १४ हजार मीटर आणि खराडी नगर रस्ता परिसरात पथदिव्यांवर टाकलेल्या आठ हजार चारशे मीटर लांबीच्या अनधिकृत ओव्हरहेड केबल तोडण्यात आल्या. त्यामुळे काही काळ या भागातील खासगी इंटरनेट सेवा खंडित झाली होती. मात्र कारवाईची तमा न बाळगता इंटरनेट पुरवणाऱ्या खासगी कंपन्यांनी तत्काळ मनुष्यबळ लावून तोडलेल्या केबल पुन्हा जोडल्या आणि काही ठिकाणी नव्याने टाकल्या आहेत..याविषयी माहिती देताना पथदिवे विभागाचे कनिष्ठ अभियंता मंगेश मिसाळ म्हणाले, ''आमच्या १५ कर्मचाऱ्यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. अनधिकृत केबलवर कारवाई सुरूच राहणार आहे. कोणावरही गुन्हा नोंदवलेला नाही.''.विद्युत विभागाने अनधिकृत केबलवर केलेली कारवाई क्षणिक होती. व्यावसायिक महापालिकेचा कर बुडवून लाखो रुपये या धंद्यातून कमावतात. त्यांना कशाचाही धाक नसल्यामुळे जागोजागी केबल लटकलेल्या दिसतात. त्यांच्यामुळे अपघात होतात. फौजदारी कारवाई केल्याशिवाय हा प्रकार थांबणार नाही.- राहुल चव्हाण, स्थानिक रहिवासी.