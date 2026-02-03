पुणे

Pune Crime : पुण्यात कर्वे रस्त्यावर ज्येष्ठ महिलेचे दोन लाखांचे मंगळसूत्र दुचाकीस्वारांनी लुटले

Senior woman's necklace snatched by bikers on Karve Road : पुणे कोथरूड कर्वे रस्त्यावर दुचाकीवरून आलेल्या चोरट्यांनी ज्येष्ठ महिलेचे दोन लाख रुपये किमतीचे मंगळसूत्र हिसकावून नेले.
Senior woman's necklace snatched by bikers on Karve Road

Senior woman's necklace snatched by bikers on Karve Road

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : कोथरूड भागातील कर्वे रस्त्यावर ज्येष्ठ महिलेचे सोन्याचे मंगळसूत्र दुचाकीस्वार चोरट्यांनी हिसकावून नेल्याची घटना घडली. याप्रकरणी अलंकार पोलिस ठाण्यात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
police inspector
crime investigation

Related Stories

No stories found.