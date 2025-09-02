पुणे

Pune Crime : आंबेगावमध्ये आंदेकर टोळीचा खुनाचा कट उधळला; भारती विद्यापीठ पोलिसांची मोठी कारवाई

Police Action : आंदेकर टोळीचा खुनाचा कट भारती विद्यापीठ पोलिस आणि गुन्हे शाखेच्या संयुक्त कारवाईत उधळला गेला असून, गणेशोत्सव काळात संभाव्य गुन्हा टाळण्यात पुणे पोलिसांना यश मिळाले आहे.
कात्रज : भारती विद्यापीठ पोलीस स्टेशन आणि गुन्हे शाखेच्या संयुक्त कारवाईत आंदेकर टोळीतील सदस्यांचा खुनाचा कट उधळण्यात आला आहे. गणेशोत्सव काळात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस पेट्रोलिंग करत असताना, आंबेगाव पठार येथील सुर्या चौकात दत्ता बाळू काळे (रा. गणेश पेठ, पुणे) हा संशयास्पदरीत्या वावरताना पोलिसांना आढळला.

