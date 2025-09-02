Pune Crime : आंबेगावमध्ये आंदेकर टोळीचा खुनाचा कट उधळला; भारती विद्यापीठ पोलिसांची मोठी कारवाई

कात्रज : भारती विद्यापीठ पोलीस स्टेशन आणि गुन्हे शाखेच्या संयुक्त कारवाईत आंदेकर टोळीतील सदस्यांचा खुनाचा कट उधळण्यात आला आहे. गणेशोत्सव काळात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस पेट्रोलिंग करत असताना, आंबेगाव पठार येथील सुर्या चौकात दत्ता बाळू काळे (रा. गणेश पेठ, पुणे) हा संशयास्पदरीत्या वावरताना पोलिसांना आढळला. .तपासाअंती समोर आले की, सप्टेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या वनराज आंदेकरच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी आंदेकर टोळीने कट रचला होता. त्यासाठी दत्ता काळे याला आंबेगाव पठार भागात रेकीसाठी पाठवण्यात आले होते..या प्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास गुन्हे शाखेच्या युनिट ०१ कडून सुरू आहे. ही कारवाई पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, सहआयुक्त रंजनकुमार शर्मा, अपर पोलीस आयुक्त राजेश बनसोडे व पंकज देशमुख, उपआयुक्त निखील पिंगळे व मिलींद मोहीते, तसेच सहाय्यक पोलीस आयुक्त राहुल आवारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राहुल खिलारे, गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ निरीक्षक कुमार घाडगे, अंजुमन बागवान, पोलीस निरीक्षक जितेंद्र कदम तसेच उपनिरीक्षक निलेश मोकाशी व अंमलदार सागर बोरगे, मितेश चोरमोले, अभिनय चौधरी आदींच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.