Pune Crime : आंदेकर टोळीवर मकोका अंतर्गत कठोर कारवाई; पुण्यातील दहशत कमी होणार?

पुणे : शहरात दहशत पसरविणाऱ्या आंदेकर टोळीवर पोलिसांनी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये (मकोका) कारवाई केली आहे. या टोळीतील सराईत गुन्हेगारांवर खून, खुनाचा प्रयत्न, जबरी चोरी, अपहरण, बेकायदेशीर शस्त्र बाळगणे, नागरिकांच्या मालमत्तेचे नुकसान अशा गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश आहे. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. .आयुष गणेश कोमकर (वय १९) या तरुणावर पाच सप्टेंबर रोजी सायंकाळी गोळ्या झाडून खून करण्यात आला होता. आयुष हा माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर खून प्रकरणातील आरोपी गणेश कोमकरचा मुलगा आहे. या प्रकरणी समर्थ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्यात टोळी प्रमुख सूर्यकांत ऊर्फ बंडू राणोजी आंदेकर (वय ७०), यश सिद्धेश्वर पाटील (वय १९), अमित प्रकाश पाटोळे (वय १९), तुषार निलंजय वाडेकर (वय २७), स्वराज निलंजय वाडेकर (वय २३), वृंदावनी निलंजय वाडेकर (वय ४०), अमन युसूफ पठाण ऊर्फ खान (वय २५), सुजल राहुल मेरगू (वय २०, सर्वजण रा. नाना पेठ) यांना नुकतीच अटक करण्यात आली आहे. ते सध्या पोलिस कोठडीत आहेत. तर इतर पाच आरोपींचा शोध सुरू आहे..पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सराईत गुन्हेगारांच्या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. टोळी प्रमुख बंडू आंदेकर हा प्रत्येक गुन्ह्यात नवीन साथीदार तयार करून नागरिकांमध्ये दहशत माजवीत होता. या टोळीने खून, खुनाचा प्रयत्न, गंभीर दुखापत, तोडफोड, अपहरण, बेकायदेशीर जमाव जमविणे असे गुन्हे वारंवार केले. प्रतिबंधात्मक कारवाईनंतरही आंदेकर टोळीने पुन्हा गुन्हे करत शहरातील शांततेला बाधा आणली होती..या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक उमेश गित्ते यांनी या टोळीविरुद्ध 'मकोका'चा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार अतिरिक्त पोलिस आयुक्त (पश्चिम) राजेश बनसोडे यांनी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये कारवाईस मंजुरी दिली. गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त आयुक्त पंकज देशमुख, अतिरिक्त आयुक्त राजेश बनसोडे, पोलिस उपायुक्त निखिल पिंगळे, परिमंडळ एकचे पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावळे, वरिष्ठ निरीक्षक उमेश गित्ते, पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) चेतन मोरे यांनी त्यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.