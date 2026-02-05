Pune Crime: फ्लॅटमध्ये सुरु होता वेश्याव्यवसाय, बनावट ग्राहकांच्या मदतीने पुणे पोलिसांनी केला पर्दाफाश

Pune Latest News: उत्तमनगर परिसरातील एका सदनिकेत सुरू असलेल्या वेश्याव्यवसायावर अनैतिक मानवी वाहतूक व व्यापार प्रतिबंधक कक्षाने छापा टाकून दोन पीडित महिलांची सुटका केली. याप्रकरणी एका महिलेस अटक करण्यात आली आहे..सरस्वतीनगर येथील एका कॉम्प्लेक्समधील सदनिकेमध्ये मुलींना वेश्याव्यवसायासाठी आणून त्यांच्याकडून व्यवसाय करून घेतला जात असल्याची माहिती गुन्हे शाखेच्या अनैतिक मानवी वाहतूक व व्यापार प्रतिबंधक कक्षाला मिळाली. त्यानुसार पोलिस निरीक्षक छगन कापसे यांच्या पथकाने बनावट ग्राहकाच्या मदतीने सापळा रचून कारवाई केली..लग्नाआधीच मृणाल ठाकूर गरोदर? अभिनेत्रीचा बेबी बंपसोबतचा व्हिडिओ व्हायरल; सोशल मीडियावर चर्चेला उधाण .या कारवाईत एका महिलेस (वय ४५, रा. उत्तमनगर) अटक करण्यात आली. तिच्या ताब्यातील सदनिकेमधून दोन पीडित महिलांची सुटका करण्यात आली. या प्रकरणी उत्तमनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Gold Rate: सोने खरेदीच्या तयारीत आहात? तर आधी हे वाचाच! सोने आणि चांदीच्या दरात अजून घसरण होणार का? तज्ञांनी दिली महत्त्वाची माहिती.ही कारवाई गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त आयुक्त पंकज देशमुख, पोलिस उपायुक्त निखिल पिंगळे, सहाय्यक आयुक्त शंकर खटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक छगन कापसे, उपनिरीक्षक विशाल चव्हाण यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.