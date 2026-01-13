पुणे

मोठी बातमी! प्रचार तोफा थंडावताच अजित पवारांच्या राजकीय सल्लागाराच्या कार्यालयावर छापा, कारण काय?

Pune Crime Branch Raids Ajit Pawar Advisor’s Office : क्राईम ब्रॉन्चचे अधिकारी डिझाईन बॉक्सच्या कार्यालयात आहेत. त्याठिकाणी ते कागदपत्रांची तपासणी करत असल्याचं सांगण्यात आहे. मात्र, ही कारवाई नेमकी का करण्यात आली? याबाबत अद्याप माहिती पुढे आलेली नाही.
Pune Crime Branch conducted a raid at Design Box office : पुण्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. अजित पवार यांचे राजकीय सल्लागार असलेल्या नरेश अरोरा यांच्या कार्यालयावर पुणे क्राईम ब्रांचच्या अधिकाऱ्यांनी छापा टाकला आहे. डिझाईन बॉक्स असं या कंपनीचं नाव आहे. ही कंपनी अजित पवार यांच्यासाठी काम करत असल्याचं सांगण्यात येत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मनपा निवडणुकीसाठी प्रचाराच्या तोफा आज ५ वाजता थंडावल्या आहेत. त्यानंतर लगेच ही कारवाई करण्यात आल्याने पुण्यातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे.

