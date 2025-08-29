पुणे

Pune Crime : पुण्यात चार ठिकाणी हिसकावल्‍या सोनसाखळ्या; बिबवेवाडी, औंध, येरवडा, हडपसर भागात पादचारी महिलांमध्ये भीती

Chain Snatching Crime : पुण्यात अवघ्या दोन दिवसांत सोनसाखळी चोरट्यांनी उच्छाद मांडून चार महिलांचे सुमारे तीन लाख रुपयांचे दागिने हिसकावून नेले, महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शहरात सोनसाखळी चोरट्यांनी उच्छाद मांडला असून, बिबवेवाडी, औंध, येरवडा, हडपसर या भागांत पादचारी महिलांचे दागिने हिसकावल्याच्‍या घटना गेल्‍या दोन ते तीन दिवसांत घडल्‍या.

