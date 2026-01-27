पुणे

Pune : लग्नात ५० तोळे सोनं, नंतर ३५ लाख रोकड दिली, मुलगा हवा म्हणून गर्भपात करायला लावला; इंजिनिअर विवाहितेनं संपवलं जीवन

Pune Crime News : दीप्ती मगर चौधरी यांनी तीन वर्षांच्या लेकीसमोरच गळफास घेतला. या प्रकरणी पती, दीर आणि सासू-सासऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला असून आता धक्कादायक अशी माहिती समोर येत आहे.
पुण्यात इंजिनिअर असणाऱ्या विवाहितेनं सासरच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केल्याच्या प्रकरणी आता धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. उरुळी कांचन जवळ असलेल्या सोरतापवाडी इथं दीप्ती मगर चौधरी हिने गळफास घेत आत्महत्या केली. या प्रकरणी पोलिसांनी सरपंच असलेल्या सासूसह चौघांवर गुन्हा दाखल केला आहे. विवाहितेचे सासरे शिक्षक आहेत.

