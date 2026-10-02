पुणे

Pune Crime : गे डेटिंग अ‍ॅपवरून तरुणाला बोलावून लुटले

गे डेटिंग अ‍ॅपच्या माध्यमातून मैत्री करून एका तरुणाला निर्जन ठिकाणी बोलावून बेदम मारहाण करत लुटल्याची घटना येरवडा परिसरात घडली.
Gay Dating apps

Gay Dating apps

E sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - गे डेटिंग अ‍ॅपच्या माध्यमातून मैत्री करून एका तरुणाला निर्जन ठिकाणी बोलावून बेदम मारहाण करत लुटल्याची घटना येरवडा परिसरात घडली.

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