पुणे

Pune Crime : पुण्यात पीएमपी बसमध्ये महिलांच्या दागिन्यांची चोरी, पोलिस तपास सुरू

PMPML Theft : पीएमपी बसमधून प्रवास करत असलेल्या महिलांकडील दीड लाखांहून अधिक किमतीच्या सोन्याचे दागिने चोरट्यांनी लांबवले; एका दिवसात तिन्ही घटनांमुळे महिला प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण.
Pune Crime
Pune CrimeSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पीएमपीने प्रवास करत असलेल्या महिलांकडील दागिने चोरीच्या आणखी दोन घटना घडल्या आहेत. नगर रस्ता, विश्रांतवाडी, खडकी परिसरात या घटना घडल्या. चोरट्यांनी प्रवासी महिलांकडील दीड लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने चोरले.

Loading content, please wait...
women's rights and safety
Pune honey trap case
Women in public transport
PMT bus crime

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com