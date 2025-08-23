पुणे

Pune Crime : ‘हनी ट्रॅप’ प्रकरणातील प्रफुल्ल लोढा पोलिसांच्या ताब्यात

Honey Trap Case : हनी ट्रॅप आणि लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी प्रफुल्ल लोढाला पुणे पोलिसांनी ताब्यात घेऊन पोलिस कोठडीत ठेवले आहे.
Updated on

पिंपरी : ‘हनी ट्रॅप’ तसेच अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी प्रफुल्ल लोढा याला पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी शुक्रवारी (ता. २२) ऑर्थर रोड जेलमधून ताब्यात घेतले. न्यायालयाने त्याला सोमवारपर्यंत पोलिस कोठडी दिली.

