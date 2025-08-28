Pune Crime : दुचाकी शोरूममधील रोकड लुटणारा जाळ्यात; वाकडेवाडीत कर्मचाऱ्यानेच केली चोरी

पुणे : वाकडेवाडीतील एका नामांकित दुचाकी शोरूममधील सुरक्षारक्षकाला कटरचा धाक दाखवून, तसेच त्याचे हातपाय बांधून शोरूममधील सात लाख ११ हजारांची रोकड चोरणाऱ्याला गुन्हे शाखेच्या युनिट चारच्या पथकाने अटक केली. शोरूममध्ये स्टोअर कीपर असलेल्या तरुणानेच चोरी केल्याचे उघड झाले आहे. .प्रतीक भारत सावंत (वय २३, रा. सुळे पीजी, महर्षीनगर, गुलटेकडी) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. याबाबत शोरूमच्या व्यवस्थापकाने खडकी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.वाकडेवाडीतील नामांकित शोरूममध्ये राजू खान सुरक्षारक्षक म्हणून काम करतो. खान त्याच ठिकाणी वास्तव्यास आहे. १९ ऑगस्टला पहाट पावणेतीन वाजता एकाने त्यांना कटरचा धाक दाखवून शोरूममध्ये नेले. त्यांचे हात बांधले. कॅश काउंटरच्या रूमची चावी घेऊन रूम उघडली. त्यानंतर त्याने कपाटातील चावी घेऊन टेबलचा ड्रॉवर उघडून त्यातील सात लाख ११ हजार रुपये चोरले व तो पसार झाला..जबरी चोरीचा हा प्रकार पाहता पोलिसांना संशय आला, की चोरटा कोणीतरी माहितीतील असला पाहिजे. त्यादृष्टीने सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे तांत्रिक विश्लेषण आणि गोपनीय बातमीदारामार्फत आरोपीचा शोध गुन्हे शाखा युनिट चारचे पथक करत होते. चोरी शोरूममध्ये काम करणाऱ्या एका कामगाराने केली आहे, अशी माहिती पोलिसांना मिळाली.महर्षीनगरमधील गणपती मंदिराजवळ सावंत दुचाकीवर बसलेला दिसून आला. पोलिसांनी त्याच्याकडे चौकशी केल्यावर त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. त्याच्याकडील ५० हजारांची दुचाकी जप्त केली आहे..सावंत हा शोरूममध्ये स्टोअर कीपर म्हणून काम करतो. तो आर्थिक अडचणीत आला आहे. त्याने कर्ज फेडण्यासाठी चोरी केली. चोरी केल्यानंतर संशय येऊ नये म्हणून तो दोन दिवस कामाला आला होता. त्यानंतर त्याने चार दिवस सुट्टी घेतली होती.- अजय वाघमारे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.