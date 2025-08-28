पुणे

Pune Crime : दुचाकी शोरूममधील रोकड लुटणारा जाळ्यात; वाकडेवाडीत कर्मचाऱ्यानेच केली चोरी

Showroom Theft : वाकडेवाडीतील शोरूममध्ये झालेल्या सात लाखांची रोकड चोरी प्रकरणात पोलिसांनी शोरूममध्ये काम करणाऱ्या तरुणास अटक करत गुन्हा उघडकीस आणला.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : वाकडेवाडीतील एका नामांकित दुचाकी शोरूममधील सुरक्षारक्षकाला कटरचा धाक दाखवून, तसेच त्याचे हातपाय बांधून शोरूममधील सात लाख ११ हजारांची रोकड चोरणाऱ्याला गुन्हे शाखेच्या युनिट चारच्या पथकाने अटक केली. शोरूममध्ये स्टोअर कीपर असलेल्या तरुणानेच चोरी केल्याचे उघड झाले आहे.

