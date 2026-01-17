पुणे

Pune Crime : विवाहाचे आमिष दाखवून फसवणूक; कोंढवा पोलिसांकडून १९ वर्षीय तरुणाविरुद्ध कारवाई!

Kondhwa False Marriage Promise : विवाहाचे आमिष दाखवून एका १७ वर्षीय युवतीची फसवणूक केल्याप्रकरणी कोंढवा पोलिसांनी चिंचवडच्या एका १९ वर्षीय तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : विवाहाचे आमिष दाखवून युवतीवर बलात्कार करणाऱ्याविरुद्ध कोंढवा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. याप्रकरणी गणेश पिल्ले (वय १९, रा. चिंचवड रेल्वे स्टेशनजवळ) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तक्रारदार ही १७ वर्षीय युवती असून तिची व आरोपीची वर्षभरापूर्वी ओळख झाली होती.

