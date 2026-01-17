Crime: दोन तरुणांसोबत पत्नीचा रोमांस सुरू होता; पती अचानक आला, दृश्य पाहून संतापाचा पारा चढला अन्..., भलताच प्रकार घडला

उत्तर प्रदेशातील कानपूरमध्ये एक हृदयद्रावक घटना घडली आहे. प्रेमविवाहानंतर अवघ्या चार महिन्यांतच एका पतीने आपल्या पत्नीची गळा दाबून हत्या केली. घटनेच्या काही तासांनंतर आरोपीने महाराजपूर पोलिस ठाण्यात आत्मसमर्पण केले. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. तपास सुरू केला आहे. महाराजपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील रुमा परिसरात असलेल्या न्यू हाय-टेक सिटीमधील मुस्कान हॉस्पिटलच्या वरच्या भाड्याच्या खोलीत ही घटना घडली..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी सचिन सिंग मूळचा फतेहपूर जिल्ह्यातील महानपूर गावचा रहिवासी, शनिवारी रडत रडत पोलीस स्टेशनमध्ये आला. त्याने इन्स्पेक्टरला सांगितले, "साहेब, मी माझ्या पत्नीचा गळा दाबून खून केला आहे. तिचा मृतदेह घरी ब्लँकेटमध्ये गुंडाळलेला आहे." यामुळे स्टेशनमध्ये गोंधळ उडाला. पोलिसांनी त्याला ताबडतोब ताब्यात घेतले आणि त्याची चौकशी सुरू केली. सचिनने घटनेची संपूर्ण माहिती ऐकून सर्वांनाच धक्का बसला..Chorla Ghat Crime : चोर्ला मार्गावर तब्बल 400 कोटींची लूट; नाशिकच्या रिअल इस्टेट एजंटला अपहरण करुन मारहाण, बेळगावातही होणार चौकशी.सचिनने चार महिन्यांपूर्वी त्याच्या कुटुंबाच्या इच्छेविरुद्ध त्याच्या गावातीलच श्वेता सिंगसोबत कोर्ट मॅरेज केल्याचे उघड केले. कुटुंबाच्या नाराजीमुळे ते दोघे सुरतला गेले. जिथे सचिनने एका खाजगी कारखान्यात नोकरी स्वीकारली. अवघ्या एका महिन्यानंतर ते कानपूरला परतले आणि महाराजपूरच्या रुमा परिसरात भाड्याने खोलीत राहायला लागले. सचिनने उदरनिर्वाहासाठी ऑटोरिक्षा चालवायला सुरुवात केली. १३ जानेवारी रोजी तो फतेहपूरमधील चौदगरा येथे गेला. परंतु शनिवारी रात्री १ वाजताच्या सुमारास तो अनपेक्षितपणे घरी परतला..घरी पोहोचल्यावर सचिनने पाहिलेले दृश्य पाहून तो संतापला. त्याने सांगितले की, श्वेता दोन तरुणांसोबत बेडवर आक्षेपार्ह स्थितीत होती. हे लोक जवळच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिकतात आणि सचिनच्या घरासमोर राहतात. संतापलेल्या त्याने व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु श्वेता आणि त्या तरुणांनी त्याचा मोबाईल फोन हिसकावून घेतला आणि त्याला मारहाण केली. आवाज ऐकून शेजाऱ्यांनी ११२ वर फोन केला. पोलीस आले आणि सर्वांना पोलिस ठाण्यात घेऊन गेले. .चौकशी केल्यानंतर पोलिसांनी सचिन आणि श्वेता यांना इशारा दिला आणि त्यांना घरी पाठवले. परंतु तरुणांना ताब्यात घेण्यात आले. सचिनने पुढे सांगितले की, घरी परतल्यावर त्याचे श्वेताशी भांडण झाले. श्वेताने धमकी दिली, "मी सकाळपर्यंत त्या मुलांना सोडून देईन, पण आता तुला सोडले जाणार नाही. तू मला मारू शकतोस, पण मी त्यांच्यासोबतच राहीन." यामुळे दुखावलेल्या सचिनने पहाटे ३ वाजताच्या सुमारास रागाच्या भरात श्वेताचा गळा दाबून खून केला, ज्यामुळे तिचा मृत्यू झाला. .Vande Bharat Sleeper Train : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पहिल्या वंदे भारत स्लीपर ट्रेनला दाखवला झेंडा; कोणत्या मार्गावर धावणार, तिकीट किती ?.सचिन म्हणाला की, त्याला आधीच संशय होता कारण श्वेताने तिच्या आजीने पैसे पाठवले होते. परंतु रंगेहाथ पकडल्यानंतर तो आपला राग गमावून बसला. महाराजपूर पोलीस ठाण्याच्या निरीक्षकांनी सांगितले की, आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात येत आहे. दोन्ही तरुणांचीही चौकशी सुरू आहे. पोलिसांचे म्हणणे आहे की हे अवैध संबंधांचे प्रकरण असल्याचे दिसते. परंतु तपास पूर्ण होईपर्यंत काहीही सांगता येणार नाही. श्वेताचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.