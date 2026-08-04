पुणे

Pune Crime: पुण्यात हादरवून टाकणारी घटना! 9 महिन्यांच्या बाळाच्या तोंडात ओतलं फेविक्विक; तिघांविरोधात गुन्हा दाखल

9-Month-Old Baby Administered Fevikwik Over Family Dispute in Lohegaon: घटनेत जखमी झालेल्या बाळावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अल्ताफ नबी शेख यांनी पोलिसात फिर्याद दिली असून ही घटना दि. ३१ जुलै रोजी कलवड वस्ती भागात घडली.
Pune crime news

Pune crime news

esakal

संतोष कानडे
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Pune Shocking Crime: पुण्यात अतिशय संतापजनक आणि माणूसपणाला काळीमा फासणारी घटना घडली आहे. पुण्यातील लोहगाव परिसरामध्ये एका नऊ महिन्याच्या बाळाच्या तोंडात चक्क फेविक्विक ओतलं आहे. या प्रकरणी लोहगाव पोलिसांनी सानिया शेख या महिलेसह इतर दोघांवर गुन्हा दाखल केला आहे.

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