Pune Crime: पुण्यात हादरवून टाकणारी घटना! 9 महिन्यांच्या बाळाच्या तोंडात ओतलं फेविक्विक; तिघांविरोधात गुन्हा दाखल

Pune Shocking Crime: पुण्यात अतिशय संतापजनक आणि माणूसपणाला काळीमा फासणारी घटना घडली आहे. पुण्यातील लोहगाव परिसरामध्ये एका नऊ महिन्याच्या बाळाच्या तोंडात चक्क फेविक्विक ओतलं आहे. या प्रकरणी लोहगाव पोलिसांनी सानिया शेख या महिलेसह इतर दोघांवर गुन्हा दाखल केला आहे..पुण्याच्या लोहगावमध्ये अमानूष कृत्याचा हा कळस झाला आहे. कौटुंबिक वादातून अवघ्या ९ महिन्यांच्या बाळाच्या तोंडात फेविक्विक ओतल्याचा प्रकार घडला. घटनेत जखमी झालेल्या बाळावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अल्ताफ नबी शेख यांनी पोलिसात फिर्याद दिली असून ही घटना दि. ३१ जुलै रोजी कलवड वस्ती भागात घडली..पाकिस्तानचा अजब कारभार ! एकही आंतरराष्ट्रीय सामना नाही, FC मध्ये ३३.१० ची सरासरी... अशा खेळाडूला बनवलं बॅटींग कोच... कोण आहे तो?.फिर्यादी यांची पत्नी जैनाब आणि तिची भावजय सानिया शेख यांच्यात काही कौटुंबिक कारणावरून वाद सुरू होता. या वादाचा राग मनात धरून आरोपी सानिया शेखने घरात झोपलेल्या ९ महिन्यांच्या बाळाच्या तोंडात फेविक्विक ओतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे..या घटनेबाबत कुणालाही माहिती दिली किंवा पोलिसांत फिर्याद दिली तर जीवे मारण्याची धमकी आरोपी सानियाने दिली. तसेच इतर दोन आरोपींनीदेखील फिर्यादीला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकी दिल्याचा आरोप फिर्यादीने केला आहे..मी त्यांची वाईट बाजू पहिलीये... नाना पाटेकरांबद्दल डिंपल कपाडियांचं सडेतोड वक्तव्य; म्हणाल्या, 'तो माणूस खूप...' .या संतापजनक घटनेनंतर तातडीने बाळाच्या आईने बाळाला घेऊन रुग्णालयात धाव घेतली. सध्या या बाळावर उपचार सुरू असून त्याची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. या तक्रारीनंतर लोहगाव पोलिसांनी सानिया शेखसह इतर दोन जणांवर गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.