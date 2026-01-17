पुणे

Pune One Sided Love Case : 'तू मला हो म्‍हण नाहीतर...'; पुण्यात एकतर्फी प्रेमातून तरुणीला घरात शिरून मारहाण!

Loni Kalbhor Crime : पुण्यातील लोणी काळभोर परिसरात एकतर्फी प्रेमातून एका १९ वर्षीय तरुणीला घरात शिरून मारहाण आणि विनयभंग केल्याप्रकरणी २५ वर्षीय तरुणाला पोलिसांनी अटक केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : एकतर्फी प्रेमातून तरुणीला मारहाण करून तिचा विनयभंग करणाऱ्याला पोलिसांनी अटक केली. याबाबत तरुणीने लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. या प्रकरणी समीर अकबर हाश्मी (वय २५, रा. कदमवाक वस्ती, लोणी काळभोर) याला अटक करण्यात आली आहे.

