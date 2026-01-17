पुणे : एकतर्फी प्रेमातून तरुणीला मारहाण करून तिचा विनयभंग करणाऱ्याला पोलिसांनी अटक केली. याबाबत तरुणीने लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. या प्रकरणी समीर अकबर हाश्मी (वय २५, रा. कदमवाक वस्ती, लोणी काळभोर) याला अटक करण्यात आली आहे. .Pune Crime News : मुलीची छेड काढणाऱ्याला जाब विचारला म्हणून आईचा विनयभंग; येवलेवाडीतील घटना!.तक्रारदार १९ वर्षीय तरुणी महाविद्यालयात शिक्षण घेत आहे. आरोपी हाश्मी तिच्यावर एकतर्फी प्रेम करत होता. तरुणीने त्याला नकार दिल्याने त्याने चिडून तरुणीच्या घरात शिरला. ‘तू मला हो म्हण नाहीतर मी तुला जगून देणार नाही. तसेच तुला शिक्षणही घेऊ देणार नाही’ अशी धमकी देत त्याने तरुणीचा विनयभंग केला. तरुणीने त्याला धक्का दिला असता त्याने मारहाणही केली. पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक सोमनाथ नाळे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.