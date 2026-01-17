पुणे

Pune Crime News : मुलीची छेड काढणाऱ्याला जाब विचारला म्हणून आईचा विनयभंग; येवलेवाडीतील घटना!

Kondhwa Molestation Case : मुलीची छेड काढणाऱ्या तरुणाला जाब विचारणाऱ्या मातेचा विनयभंग केल्याची धक्कादायक घटना पुण्याच्या येवलेवाडीत घडली असून आरोपीवर गुन्हा दाखल झाला आहे.
पुणे : मुलीची छेड काढल्याचा जाब विचारणा करणाऱ्या आईला आरोपीने धक्काबुक्की करून विनयभंग केला. ही घटना कोंढव्यातील येवलेवाडी परिसरात घडली. याबाबत एका महिलेने येवलेवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली असून त्‍यानुसार पोलिसांनी आरोपीवर गुन्हा दाखल केला.

