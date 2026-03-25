Pune News : पुण्यात वासनांधांचा धुमाकूळ! विवाहाचे आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलींचे शोषण; चंदननगर अन् नांदेड सिटीत ३ गुन्हे दाखल.

पुणे : चंदननगर आणि नांदेड सिटी परिसरात अल्पवयीन मुलींना धमकावून आणि फसवून त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या तीन गंभीर घटना उघडकीस आल्या आहेत. या प्रकरणी पोलिसांनी दोघा आरोपींना अटक केली असून, अन्य एका घटनेत अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले आहे. विवाहाचे आमिष आणि समाज माध्यमांत बदनामीची भीती दाखवून अत्याचार केल्याचे तपासात समोर आले आहे. .या प्रकरणांमध्ये आरोपींविरुद्ध अत्याचारासह बालकांचे लैंगिक संरक्षण कायदा (पोक्सो) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लक्ष्मीनगर (येरवडा) येथील बालाजी गुरुनाथ स्वामी (वय २७) या संशयिताला अटक करण्यात आली आहे. आरोपीने मुलीला (वय १७) जाळ्यात ओढून तिच्यावर वेळोवेळी अत्याचार केला. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर पीडिताच्या आईने जाब विचारल्यावर आरोपीने तिच्या आई-वडिलांना जिवे मारण्याची धमकी दिल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे..सोमनाथनगर (वडगाव शेरी) येथील ऋतिक रावसाहेब लोणके (वय २७) या संशयिताला अटक करण्यात आली आहे. आरोपीने १६ वर्षीय युवतीला विवाहाचे आमिष दाखवून तिच्यावर अत्याचार केला. हा प्रकार समजताच नातेवाईकांनी जाब विचारला असता, युवतीची छायाचित्रे समाज माध्यमांत प्रसारित करण्याची धमकी दिली..अन्य एका घटनेत नांदेड सिटी परिसरात १६ वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना २३ मार्च रोजी घडली. पीडित मुलगी देवदर्शनासाठी गेल्यानंतर हा प्रकार घडला. या प्रकरणी अल्पवयीन मुलावर (वय १७) नांदेड सिटी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान, वाघोली, विश्रांतवाडी आणि हडपसर परिसरात अल्पवयीन मुलींना फूस लावून पळवून नेल्याप्रकरणी संबंधित पोलिस ठाण्यांत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.