पुणे

Bandu Andekar House Raid : पुणे पोलिसांकडून बंडू आंदेकरच्या घराची झडती, कोट्यवधींचं घबाड सापडलं...

Pune Crime News: Bandu Andekar House Raid : पोलिसांनी बंडू आंदेकरच्या घराची झडती घेतली. यावेळी पोलिसांना कोट्यवधीचा मुद्देमाल मिळून आला.
Bandu Andekar House Raid

Bandu Andekar House Raid

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Pune police raid Bandu Andekar’s house and seize crores : गणेशोत्सवाच्या विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला नाना पेठेत झालेल्या धक्कादायक गोळीबाराने पुणे शहर हादरले आहे. या दिवशी १८ वर्षीय आयुष गणेश कोमकर याची तीन गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. ही हत्या वनराज आंदेकर हत्याकांडाशी जोडली जात असून, आंदेकर टोळीने बदला म्हणून आयुषला टार्गेट केल्याचा संशय आहे. अशातच आता पोलिसांनी बंडू आंदेकरच्या घराची झडती घेतली. यावेळी पोलिसांना कोट्यवधीचा मुद्देमाल मिळून आला.

Loading content, please wait...
pune
crime
crime marathi news
Bandu Andekar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com