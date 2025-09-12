Bandu Andekar House Raid : पुणे पोलिसांकडून बंडू आंदेकरच्या घराची झडती, कोट्यवधींचं घबाड सापडलं...

Pune police raid Bandu Andekar’s house and seize crores : गणेशोत्सवाच्या विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला नाना पेठेत झालेल्या धक्कादायक गोळीबाराने पुणे शहर हादरले आहे. या दिवशी १८ वर्षीय आयुष गणेश कोमकर याची तीन गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. ही हत्या वनराज आंदेकर हत्याकांडाशी जोडली जात असून, आंदेकर टोळीने बदला म्हणून आयुषला टार्गेट केल्याचा संशय आहे. अशातच आता पोलिसांनी बंडू आंदेकरच्या घराची झडती घेतली. यावेळी पोलिसांना कोट्यवधीचा मुद्देमाल मिळून आला. .मिळालेल्या माहितीनुसार, गुंड बंडू आंदेकर याच्या घराची पोलिसांनी घेतलेल्या झडतीत कोट्यवधी रुपयांचा ऐवज हाती लागला आहे. पोलिसांनी तब्बल ६७ लाखांचे सोन्याचे दागिने,चांदी, २ लाख ५० हजार रुपयांची रोकड,एक अलिशान मोटार कार, विविध करारनामे आणि कर भरल्याच्या पावत्या, असा मोठा मुद्देमाल जप्त केला..Ayush Komkar Case: आयुष कोमकरला गोळ्या घातल्या 'ती' जागा, आतापर्यंत काय काय घडलं? | Bandu Andekar | Sakal News.याशिवाय आंदेकरने केलेल्या जमीन व्यवहाराच्या काही इसार पावत्याही पोलिसांना मिळाल्या आहेत. आयुष उर्फ गोविंद गणेश कोमकर (वय १९, रा. नाना पेठ) या महाविद्यालयीन तरुणाच्या खुनाचा तपास आता गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं आहे..Bandu Andekar: आयुष माझा वैरी आहे का? मला मारायचं असतं तर… कोर्टात बंडू आंदेकराचा मोठा दावा; युक्तिवादाची A टू Z माहिती.गृहकलहातून बंडू आंदेकरने स्वतःच्याच नातवाच्या हत्येचा कट रचला होता. ५ सप्टेंबरला गणेश विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला रात्री साडेसातच्या सुमारास नाना पेठेत हल्लेखोरांनी आयुष कोमकरवर गोळ्यांचा वर्षाव केला. या गोळीबारात गंभीर जखमी झालेल्या आयुष्याचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. खुनानंतर आंदेकर कुटुंबासह प्रवास करून देवदर्शनासाठी निघाला होता, अशी माहिती तपासात समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.