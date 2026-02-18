पुणे

Pune Crime: बुधवार पेठेत पुन्हा मोठी पोलिस कारवाई, ११ बांगलादेशी महिलांसह २२ जण ताब्यात; मानव तस्करीचा संशय

Budhwar Peth Raid : ताब्यात घेतलेल्या महिलांपैकी ११ जणी बांगलादेशी नागरिक असून त्यांच्याकडे बोगस कागदपत्रे आढळली. फरासखाना आणि खडक पोलिस ठाण्यांच्या पथकांनी गुप्त माहितीच्या आधारे ही कारवाई केली.
Pune Budhwar Peth Raid: पुणे शहरातील बुधवार पेठ परिसरात अवैध वास्तव्य आणि देहविक्रय व्यवसायाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी पुन्हा एकदा कठोर कारवाई केली आहे. फरासखाना आणि खडक पोलिस ठाण्यांच्या पथकांनी बुधवारी मध्यरात्री या परिसरात छापेमारी केली. या कारवाईत ११ बांगलादेशी महिलांना ताब्यात घेण्यात आले असून, एकूण २२ महिलांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

