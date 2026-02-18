Pune Crime: बुधवार पेठेत पुन्हा मोठी पोलिस कारवाई, ११ बांगलादेशी महिलांसह २२ जण ताब्यात; मानव तस्करीचा संशय

Pune Budhwar Peth Raid: पुणे शहरातील बुधवार पेठ परिसरात अवैध वास्तव्य आणि देहविक्रय व्यवसायाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी पुन्हा एकदा कठोर कारवाई केली आहे. फरासखाना आणि खडक पोलिस ठाण्यांच्या पथकांनी बुधवारी मध्यरात्री या परिसरात छापेमारी केली. या कारवाईत ११ बांगलादेशी महिलांना ताब्यात घेण्यात आले असून, एकूण २२ महिलांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, गुप्त माहितीदाराच्या टिपवर आधारित ही छापेमारी राबवण्यात आली. ताब्यात घेण्यात आलेल्या बांगलादेशी महिलांकडे बोगस आधार कार्ड आणि इतर कागदपत्रे आढळून आली आहेत. या महिलांवर अनधिकृतपणे भारतात वास्तव्य करून कुंटणखान्यांमध्ये काम करत असल्याचा आरोप आहे. पोलिस तपासात हे प्रकरण उघडकीस आले असून, अवैध स्थलांतर आणि मानव तस्करीच्या दिशेने तपास सुरू आहे..याआधीही धाडयापूर्वी ११ फेब्रुवारी रोजी पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखा आणि परिमंडळ एकने बुधवार पेठेत 'कोम्बिंग ऑपरेशन' राबवले होते. या ऑपरेशनमध्ये मध्यरात्री १२ ते पहाटे ४ वाजेपर्यंत ४१ इमारती आणि गल्लीबोळांची झाडाझडती घेण्यात आली. ७०० हून अधिक नागरिकांची चौकशी करण्यात आली. या कारवाईत दोन बांगलादेशी महिलांना ताब्यात घेण्यात आले, चार अल्पवयीन मुलींची सुटका करण्यात आली आणि ७ ग्रॅम चरस तसेच नशेची इंजेक्शन्स जप्त करण्यात आली होती..पोलीस की दलाल? मदत मागायला आलेल्या तरुणीला पाठवलं बुधवार पेठेत, पोलीस ठाण्यातच 'सौदा'; निलंबन अन् कोंम्बिग ऑपरेशनचा दिखावा.पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या निर्देशानुसार अवैध स्थलांतर, मानव तस्करी आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात अशी कारवाई सुरू ठेवण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ताब्यात घेण्यात आलेल्या महिलांविरुद्ध फरासखाना पोलिस ठाण्यात विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे..या घटनेने पुणे शहरातील बुधवार पेठ परिसरातील अवैध व्यवहार आणि बांगलादेशी नागरिकांच्या सुळसुळाटाबाबत पुन्हा एकदा चर्चा निर्माण झाली आहे. पोलिसांनी परिसरात कायदा-सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी सतर्कता वाढवली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.