पुणे : गुन्हे वृत्त

‘आरटीओ’चे बनावट चलन पाठवून दोघांना १४ लाखांचा गंडापुणे : प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून (आरटीओ) दंडात्मक कारवाई करण्यात आल्याचे भासवून सायबर चोरट्यांनी दोन घटनांमध्ये दोघांची सुमारे १४ लाख १६ हजार रुपयांना फसवणूक केली. चोरट्यांनी यासाठी ‘एपीके’ फाईलचा वापर करून नागरिकांच्या बँक खात्यांवर डल्ला मारला.या प्रकरणी सिंहगड रस्ता आणि खराडी पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पहिली घटना सिंहगड रस्त्यावरील आनंदनगर भागात घडली. येथील एका ५४ वर्षीय नागरिकाला सायबर चोरट्यांनी मोबाईलवर एपीके फाईल पाठवली. आरटीओचा दंड भरण्याचे बनावट चलन दाखवून त्यांच्याकडून ११ लाख ६६ हजार रुपये उकळले. या प्रकरणी सिंहगड रस्ता पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यात आली आहे. अशीच दुसरी घटना खराडी परिसरात घडली असून, तिथेही आरटीओ चलनाचे आमिष दाखवून एका ४१ वर्षीय व्यक्तीची साडेतीन लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. या प्रकरणी खराडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे..लष्करी गणवेश शिवण्याच्या आमिषाने पाच लाखांची फसवणूकपुणे : लष्करी अधिकाऱ्यांचे गणवेश (ब्लेझर सूट) शिवण्याचे कंत्राट देण्याच्या बहाण्याने सायबर चोरट्यांनी एका टेलरिंग व्यावसायिकाला पाच लाख रुपयांना गंडा घातला. या प्रकरणी लष्कर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी ३५ वर्षीय तरुणाचा टेलरिंगचा व्यवसाय आहे. सायबर चोरट्यांनी त्याच्या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधला. आपण लष्कराच्या दक्षिण मुख्यालयात अधिकारी बोलत असल्याचे त्यांनी भासविले. लष्कराच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील अधिकाऱ्यांसाठी गणवेश हवे आहेत, असे सांगत चोरट्यांनी त्याला कंत्राटाचे आमिष दाखवले. या कामातून चांगला नफा मिळेल. त्यासाठी सुरुवातीला अनामत रक्कम भरावी लागेल, असे सांगण्यात आले. व्यावसायिकाने विश्वासाने ऑनलाइन पद्धतीने पाच लाख रुपये चोरट्यांच्या बँक खात्यात जमा केले. मात्र, पैसे मिळताच चोरट्यांनी आपले मोबाईल बंद केले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच तरुणाने पोलिसांत धाव घेतली..गणेश पेठेत भरदिवसा घरफोडीपुणे : शहरातील गणेश पेठ भागातील एका इमारतीमधील बंद सदनिकेच्या खिडकीतून आत प्रवेश करून एक लाख ६८ हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने चोरून नेले. या प्रकरणी फरासखाना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.तक्रारदार (वय ३५) हे कुटुंबासह गणेश पेठेतील शाहीर बिल्डिंगमध्ये राहतात. गुरुवारी (ता. २५) दुपारी चोरटे खिडकीच्या वाटे तक्रारदाराच्या घरात शिरले. त्यांनी कपाटात ठेवलेले सोन्याचे दागिने चोरून पोबारा केला. सायंकाळी कुटुंबीय घरी परतल्यावर कपाटातील दागिने चोरीला गेल्याचा हा प्रकार उघडकीस आला..कात्रज परिसरात मोटारीच्या धडकेने एकाचा मृत्यूपुणे : कात्रज भागातील शेलार मळा परिसरात झाडाखाली झोपलेल्या एका ४३ वर्षीय व्यक्तीचा मोटारीच्या चाकाखाली सापडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली. अपघातानंतर मोटार चालक घटनास्थळावरून पसार झाला. या प्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिसांनी चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.विलास मारुती धांडे (वय ४३, रा. शिवशंभोनगर, कात्रज-कोंढवा रस्ता) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे. याप्रकरणी त्यांचा मुलगा अरुण धांडे (वय २१) याने गुरुवारी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २३ जून रोजी दुपारी एकच्या सुमारास विलास धांडे शेलार मळा परिसरातील झाडाच्या सावलीत झोपले होते. त्यावेळी भरधाव मोटारीचे चाक त्यांच्या अंगावरून गेल्यामुळे ते गंभीर जखमी झाले. अपघात झाल्यावर चालकाने त्यांना तातडीने रुग्णालयात नेण्याऐवजी तेथून पळ काढला. गंभीर जखमी विलास यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र उपचारांपूर्वीच डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले..तेजस पिलाणेच्या खुनातील फरार आरोपीला अटकपुणे : धनकवडी येथील तरुण तेजस दत्तात्रय पिलाणे (वय २४) याच्या खून प्रकरणात दोन महिन्यांपासून फरार असलेल्या पाचव्या मुख्य आरोपीला भारती विद्यापीठ पोलिसांनी अटक केली. आदित्य काका गायकवाड (वय १९, रा. धायरी, पुणे) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २५ एप्रिल रोजी मध्यरात्री दीडच्या सुमारास कात्रजमधील सेवा रस्त्यावर जुन्या वादातून तेजस पिलाणे याच्यावर हत्यारांनी वार करून त्याचा खून करण्यात आला होता. या प्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्ह्यातील अन्य चार आरोपींना पोलिसांनी यापूर्वीच गजाआड केले आहे. ही कारवाइ पोलिस उपायुक्त मिलिंद मोहिते, सहाय्यक आयुक्त राहुल आवारे यांच्या सूचनेनुसार वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मानसिंग पाटील, पोलिस निरीक्षक कैलास कोडग, पोलिस उपनिरीक्षक नीलेश मोकाशी, पोलिस अंमलदार मंगेश गायकवाड, किरण साबळे, संदीप आगळे, तुकाराम सुतार यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.