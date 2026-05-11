Pune Crime: आजोबाच्या अंत्यविधीसाठी एटीएममध्ये पैसे काढण्यास गेलेल्या नातवाला लुबाडले, पुण्याच्या औंध भागातील घटना

Pune Latest News: एकीकडे घरात आजोबाच्या निधनाचे दु:ख, त्यांच्या अंत्यविधीसाठी एटीएममध्ये पैसे काढायला गेलेल्या मुलाला गाठून एका चोरट्याने खात्यातून चक्क एक लाख रुपये लांबवले. खडकीतील औंध रस्ता परिसरात रविवारी सकाळी हा संतापजनक प्रकार घडला. याबाबत ४७ वर्षीय महिलेने खडकी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी महिला औंध रस्ता परिसरातील एका सोसायटीत राहतात. रविवारी सकाळी फिर्यादी महिलेच्या वडिलांचे निधन झाले. अंत्यविधीसाठी पैशांची गरज असल्याने त्यांनी मुलाला स्वतःचे एटीएम कार्ड देऊन पैसे काढून आणण्यास सांगितले. सकाळी साडेनऊच्या सुमारास मुलगा औंध रस्त्यावरील एका बँकेच्या एटीएममध्ये गेला. तिथे एका चोरट्याने मदतीचा बहाणा करत मुलाला गाठले. घरात आजोबाच्या निधनामुळे त्याचा गोंधळ ओळखून चोरट्याने त्याचे एटीएम कार्ड आणि पासवर्ड घेतला..एटीएममधून पैसे निघत नसल्याचा बहाणा करत चोरट्याने ते एटीएम कार्ड स्वतःकडे ठेवले. त्या मुलाच्या हातात दुसरेच कार्ड टेकवून तो पसार झाला. काही वेळानंतर फिर्यादी महिलेच्या मोबाईलवर बँक खात्यातून पैसे काढले जात असल्याचे संदेश आले. चोरट्याने खात्यातून प्रत्येकी २०-२० हजार रुपये असे एक लाख रुपये काढून घेतले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच महिलेने पोलिसांत तक्रार दिली. पोलिसांनी एटीएम केंद्राच्या परिसरातील सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासासाठी ताब्यात घेतले आहे..पोलिसांकडून आवाहनएटीएम केंद्रात अनोळखी व्यक्तीची मदत घेणे टाळा. शक्यतो ज्येष्ठ नागरिकांनी किंवा लहान मुलांनी पैसे काढायला जाताना सावधगिरी बाळगावी. आपला पासवर्ड कोणालाही सांगू नये.