Pune Crime : कोथरूड हल्ला प्रकरणातील घायवळ टोळीच्या गुंडाला मुंबईतून अटक, व्यावसायिकावर कोयत्याने केले होते वार

पुण्यातील कुख्यात गुंड निलेश घायवळविरोधात दिलेल्या तक्रारीच्या रागातून कोथरूड येथील मोबाईल दुकान चालक अमित शिंदे यांच्यावर जीवघेणा हल्ला करणाऱ्या घायवळ टोळीचा मुख्य आरोपी प्रशांत धुमाळ याला पुणे पोलिसांनी मुंबईतून ताब्यात घेतले आहे. .तीन दिवसांपूर्वी मंगळवारी सायंकाळी कर्वे रोडवरील कोकण एक्सप्रेस हॉटेलसमोर ही घटना घडली होती. अमित शिंदे दुकानाबाहेर उभे असताना ८ ते १० जणांच्या टोळीने त्यांच्यावर कोयत्याने वार करून हल्ला केला होता. या हल्ल्यात शिंदे गंभीर जखमी झाले होते..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निलेश घायवळविरोधात अमित शिंदे यांनी दिलेल्या तक्रारीचा राग मनात धरून घायवळ टोळीने हा हल्ला केल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. मुख्य सूत्रधार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रशांत धुमाळ याने हल्ल्याचे नियोजन केल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे..Merchant Abducted : दीड कोटींच्या खंडणीसाठी व्यापाऱ्याचे अपहरण; अपहृत व्यापाऱ्याची सुखरूप सुटका, पाच आरोपींना अटक.पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या टीमने मुंबईतून धुमाळ याला अटक केली. सध्या त्याची चौकशी सुरू असून, इतर आरोपींचा शोध घेण्यात येत आहे. या प्रकरणी कोथरूड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस उपायुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे..FAQs 1. हल्ला का झाला? 👉 निलेश घायवळविरोधात दिलेल्या तक्रारीच्या रागातून हा हल्ला करण्यात आला.2. हल्ला कुठे झाला? 👉 पुण्यातील कर्वे रोडवरील कोकण एक्सप्रेस हॉटेलसमोर ही घटना घडली.3. हल्ल्यात किती जण सहभागी होते? 👉 अंदाजे ८ ते १० जणांच्या टोळीने हल्ला केला.4. मुख्य आरोपी कोण आहे? 👉 प्रशांत धुमाळ हा या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहे.5. पोलिसांनी काय कारवाई केली? 👉 पुणे पोलिसांनी मुख्य आरोपीला मुंबईतून अटक केली आणि तपास सुरू आहे.6. पीडित व्यक्तीची स्थिती काय आहे? 👉 अमित शिंदे गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.