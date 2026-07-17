पुणे

Pune Crime : कोथरूड हल्ला प्रकरणातील घायवळ टोळीच्या गुंडाला मुंबईतून अटक, व्यावसायिकावर कोयत्याने केले होते वार

Prashant Dhumal Arrest : पुण्यातील गुंड निलेश घायवळविरोधातील तक्रारीमुळे अमित शिंदे यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाला. ही घटना कर्वे रोडवरील कोकण एक्सप्रेस हॉटेलसमोर मंगळवारी सायंकाळी घडली.
Accused Prashant Dhumal

Accused Prashant Dhumal

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

पुण्यातील कुख्यात गुंड निलेश घायवळविरोधात दिलेल्या तक्रारीच्या रागातून कोथरूड येथील मोबाईल दुकान चालक अमित शिंदे यांच्यावर जीवघेणा हल्ला करणाऱ्या घायवळ टोळीचा मुख्य आरोपी प्रशांत धुमाळ याला पुणे पोलिसांनी मुंबईतून ताब्यात घेतले आहे.

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