Pune Crime : कात्रजमध्ये टोळक्याचा हल्ला; तरुणावर शस्त्राने वार, तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

पुणे : पूर्ववैमनस्यातून टोळक्याने एका तरुणावर शस्त्राने वार केल्याची घटना कात्रज परिसरातील सुखसागरनगरमध्ये घडली. या प्रकरणी बिबवेवाडी पोलिस ठाण्यात तीन तरुणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. .Pune Domestic Violence : हडपसर मधील घरगुती हिंसा; दोरी आणि लोखंडी गजाने पत्नीला मारण्याचा प्रयत्न!.भरतसिंह मानसिंह जोधा राठोड (वय ४३, रा. सुखसागरनगर, कात्रज) असे गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. भरतसिंह हा मूळचा राजस्थानमधील बिनमार तालुक्यातील रहिवासी आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी रात्री दहाच्या सुमारास २० ते २५ वर्षे वयोगटातील तिघेजण दुचाकीवर आले..या टोळक्याने परिसरात दहशत माजवीत तरुणाच्या डोक्यावर आणि हातावर शस्त्राने वार केले. तसेच, लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करून गंभीर जखमी केले. याबाबत जखमी भरतसिंहचा भाऊ सोमसिंह राठोड यांनी तक्रार दिली आहे. त्यानुसार बिबवेवाडी पोलिस ठाण्यात तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.