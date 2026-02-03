पुणे

Pune Crime : दरोड्याच्या गुन्ह्यातील फरार आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात

Pune robbery accused arrested : मागील एक वर्षापासून फरार असलेल्या दरोड्याच्या गुन्ह्यातील आरोपीला बंडगार्डन पोलिसांनी अटक केली. आरोपीकडून ४० हजारांचा मोबाईल जप्त करण्यात आला असून आणखी एका गुन्ह्यात त्याचा सहभाग उघड झाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : मागील एक वर्षापासून पोलिसांना गुंगारा देणाऱ्या दरोड्याच्या गुन्ह्यातील आरोपीला बंडगार्डन पोलिसांनी अटक करत गुन्ह्याचा छडा लावला. आरोपीकडून ४० हजार रुपये किमतीचा मोबाईल जप्त करण्यात आला आहे.

