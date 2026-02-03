Pune Crime : लिफ्ट देण्याच्या बहाण्याने लुटणारी टोळी गजाआड

पुणे : कारमध्ये लिफ्ट दिल्यानंतर धमकावून नागरिकांना लुटणाऱ्या टोळीतील तिघा आरोपींना गुन्हे शाखेच्या युनिट-चारच्या पथकाने अटक केली. याप्रकरणी येरवडा पोलिस ठाण्यात तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..राहुल किसन सावंत (वय १९, रा. समर्थनगर, खराडी), निशांत झुंबर बागूल (वय २१, रा. पारनेर, जि. अहिल्यानगर) आणि महेश रामकिसन सोनटक्के (वय २०, रा. खांदवे नगर, पुणे) अशी अटक केलेल्या संशयितांची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येरवडा येथील शास्त्रीनगर चौक परिसरात दोन दिवसांपूर्वी एका व्यक्तीला लिफ्ट देण्याच्या बहाण्याने कारमध्ये बसवून लुटल्याची घटना घडली होती. .अंमली पदार्थ तस्करीप्रकरणी आणखी एका आंतरराज्यीय टोळीचा पर्दाफाश.युनिट-चारचे पथक चंदननगर परिसरात गस्तीवर असताना त्यांना आरोपी खराडी येथील जत्रा हॉटेल परिसरात असून, त्यांच्याकडे काळ्या-पिवळ्या रंगाच्या गाडीच्या नंबरप्लेट असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार पथकाने सापळा रचून वाहनासह तिघांना ताब्यात घेतले..आरोपींकडून चार मोबाईल, गुन्ह्यात वापरलेली कार आणि लोखंडी कोयता असा सुमारे साडेसात लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. आरोपींच्या इतर साथीदारांचा पोलिस शोध घेत आहेत. ही कारवाई गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त (गुन्हे) पंकज देशमुख, पोलिस उपायुक्त निखिल पिंगळे, सहाय्यक आयुक्त राजेंद्र मुळीक यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक कांचन जाधव, पोलिस उपनिरीक्षक वैभव मगदूम, सहाय्यक फौजदार हरीश मोरे, एकनाथ जोशी तसेच युनिट-चारच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.