Pune Crime : कोमकरच नव्हे तर सोम्या गायकवाड टोळीही आंदेकरांच्या रडारवर; आयुष कोमकर प्रकरणी धक्कादायक खुलासा

Ayush Komkar Case : पुण्यातील गुन्हेगारी टोळी संघर्षात आयुष कोमकरचा गोळीबार करून निर्घृण खून करण्यात आला असून, आंदेकर टोळीच्या १३ सदस्यांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पुणे : प्रतिस्पर्धी असलेल्या सोमनाथ गायकवाड टोळीतील सदस्यही आंदेकर टोळीच्या सदस्यांच्या रडारवर असल्याचे उघडकीस आले आहे. आयुष कोमकरचा गोळीबार करून खून केल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या आरोपींकडे केलेल्या तपासातून ही बाब पुढे आली आहे. त्या अनुषंगाने पोलिस तपास करत आहेत.

