Pune Crime : कोमकरच नव्हे तर सोम्या गायकवाड टोळीही आंदेकरांच्या रडारवर; आयुष कोमकर प्रकरणी धक्कादायक खुलासा

पुणे : प्रतिस्पर्धी असलेल्या सोमनाथ गायकवाड टोळीतील सदस्यही आंदेकर टोळीच्या सदस्यांच्या रडारवर असल्याचे उघडकीस आले आहे. आयुष कोमकरचा गोळीबार करून खून केल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या आरोपींकडे केलेल्या तपासातून ही बाब पुढे आली आहे. त्या अनुषंगाने पोलिस तपास करत आहेत..माजी नगरसेवक वनराज आंदेकरच्या खून प्रकरणातील आरोपी गणेश कोमकर याचा मुलगा आयुष गणेश कोमकर याच्यावर गोळीबार करून निर्घृण खून केल्याप्रकरणी पुणे पोलिसांनी आंदेकर टोळीचा प्रमुख बंडू आंदेकर याच्यासह तेरा जणांवर खुनाचा गुन्हा दाखल केला. त्यांच्याविरोधात आयुषची आई कल्याणी गणेश कोमकर (वय ३७, रा. भवानी पेठ) हिने समर्थ पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. .या प्रकरणात आयुषवर गोळ्या झाडल्याचा आरोप असलेला यश सिद्धेश्वर पाटील (वय १९) आणि घटनास्थळी हजर असलेल्या अमित प्रकाश पाटोळे (वय १९, दोघे रा. डोके तालीम पाठीमागे, नाना पेठ) यांची पोलिस कोठडीची मुदत शुक्रवारी संपली. त्यामुळे दोघांना विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांच्या न्यायालयात हजर केले होते..आरोपींनी खुनाचा कट कुठे रचला, त्यामध्ये आणखी कोणाचा सहभाग होता, गुन्ह्यामागचा मुख्य उद्देश काय होता, अन्य आरोपींचा ठावठिकाणा कुठे आहे, याबाबत आरोपींची चौकशी करायची असून, अन्य अटक आरोपींनी दिलेल्या माहितीची खातरजमा करायची आहे, आरोपींनी गुन्ह्यात वापरलेले पिस्तूल व गोळ्या कोणी दिल्या, याचा शोध घेऊन शस्त्र व वाहने जप्त करायची आहेत, आरोपींनी गुन्हा करण्यापूर्वी केलेल्या कॉल्सचे विश्लेषण करायचे आहे, त्यासाठी आरोपींच्या पोलिस कोठडीत वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी विशेष सरकारी वकील विलास पठारे यांनी केली होती..पोलिस कोठडीत २२ सप्टेंबरपर्यंत वाढआरोपींच्याकृपया इनपुट मजकूर प्रदान करा, जेणेकरून मी त्याचे मराठीत पुनर्लेखन करू शकेन.वतीने अॅड. मिथुन चव्हाण, अॅड. प्रशांत पवार आणि अॅड. मनोज माने यांनी बाजू मांडली. आरोपींना पुरेशी पोलिस कोठडी दिली असून, त्यांनी चौकशीत सर्व माहिती दिली आहे. त्यामुळे आरोपींना न्यायालयीन कोठडी देण्यात यावी, असा युक्तिवाद आरोपींच्या वकिलांनी केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत न्यायालयाने आरोपी यश पाटील आणि अमित पाटोळे यांच्या पोलिस कोठडीत २२ सप्टेंबरपर्यंत वाढ केली..