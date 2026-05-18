Pune Crime News : पुण्यात संतापजनक घटना! धावत्या कारमध्ये वकील महिलेवर अत्याचार, नेमकं काय घडलं?

पुण्यात अत्यंत संतापजनक घटना समोर आली आहे. धावत्या कारमध्ये एका महिला वकिलावर अत्याचार करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. मुंढवा-कोरेगावरोडवर मध्यरात्री ही घटना घडली.यामुळे शहरात संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार पीडित महिला मध्यरात्री पार्टीसाठी एका हॉटेलमध्ये आली होती. तिथे आरोपी देखील आला होता. दोघांची कुठलीही ओळख नव्हती. त्याने तिच्याशी ओळख केली आणि पार्टी झाल्यानंतर मी तुला घरी सोडतो असे सांगितले. यावर महिलेने विश्वास ठेवला आणि त्याच्यासोबत कारमध्ये बसली मात्र नराधमाने अर्ध्या रस्त्यात तिच्या अब्रूवर घाला घातला. धावत्या कारमध्ये पीडितेवर अत्याचार करण्यात आला. .Pune Crime : नसरापूर अत्याचार प्रकरणातील आरोपीने गुन्हा केला कबूल, पोलिस तपासात धक्कादायक माहिती समोर.माहितीनुसार महिला पेशाने वकील आहे. पार्टी झाल्यानंतर ती घराकडे जाणार होती.मात्र आरोपीने मी घरी सोडतो असे सांगितले आणि तिच्यावर अत्याचार केला. कोरेगाव पार्क पोलिसांनी या प्रकरणी तपास सुरु केला आहे. मात्र एका वकील महिलावर पुण्यात धावत्या कारमध्ये अत्याचार झाल्याने महिलांच्या सुरक्षेबाबत सवाल उपस्थित केला जात आहे. .FAQs 1. ही घटना नेमकी कुठे घडली? 👉 ही घटना पुण्यातील मुंढवा-कोरेगाव पार्क रोडवर घडली.2. आरोपी आणि पीडितेची आधी ओळख होती का? 👉 नाही, त्यांची आधी कोणतीही ओळख नव्हती; पार्टीतच ओळख झाली.3. आरोपीने महिलेचा विश्वास कसा जिंकला? 👉 त्याने तिला घरी सोडण्याचे आश्वासन देऊन विश्वास मिळवला.4. अत्याचार कसा झाला? 👉 आरोपीने धावत्या कारमध्ये अर्ध्या रस्त्यात महिलेवर अत्याचार केला.5. पोलिसांनी काय कारवाई केली आहे?( 👉 कोरेगाव पार्क पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.6. या घटनेमुळे कोणता प्रश्न निर्माण झाला आहे? 👉 या घटनेमुळे पुण्यातील महिलांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.