Pune Airport: अघोरी विद्या करणाऱ्या महिलेला भेट दिलं पिस्तूल; पुणे विमानतळावर झाला पर्दाफाश

Pune Crime News: अघोरी विद्या करणाऱ्या एका महिलेला भेट म्हणून गावठी पिस्तूल मिळालेलं होतं. पुणे विमानतळावर पोलिसांना महिलेच्या बॅगमध्ये हे शस्त्र मिळून आलं. या प्रकरणी विमानतळ पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलेलं आहे. वैशाली दोशी (वय ४४) असं गुन्हा दाखल झालेल्या महिलेचं नाव आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना २३ सप्टेंबर रोजी दुपारी ४ वाजता पुणे विमानतळावर घडली. मूळच्या बारामती येथे राहणाऱ्या दोशी या तंत्रविद्येचे प्रयोग करतात. त्या पुण्यावरून इंदौरमार्गे दिल्लीला निघाल्या होत्या. विमानतळावर बॅग तपासणीदरम्यान संशयास्पद मेटल डिटेक्ट झाल्याने सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्यांना थांबवले आणि बॅग उघडण्यास सांगितलं..बॅग तपासली तेव्हा त्यांच्या बॅगमध्ये एक पिस्तूल व जिवंत काडतुसे आढळून आले. त्यांच्याकडे चौकशी केल्यानंतर हे पिस्तूल त्यांच्या एका शिष्याने दिले होते आणि त्या जंगलात जाऊन पूजा करत असल्याने त्यांना याची गरज आहे, असं त्यांनी पोलिसांना सांगितलं. अधिक चौकशी केली असता त्यांच्याकडे परवाना नसल्याचे स्पष्ट झालं आहे..वैशाली ह्या २३ सप्टेंबर रोजी एअर इंडियाच्या पुणे–इंदौर–दिल्ली फ्लाईटने प्रवास करणार होत्या. दोशी यांच्यावर विनापरवाना शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी विमानतळ पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या महिलेला नेमकं पिस्तूल कोणी दिलं, कशासाठी दिलं आणि त्या देणाऱ्या व्यक्तीकहे हे पिस्तूल आलं कसं? याचा तपास पोलिस करीत आहेत..