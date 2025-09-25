पुणे

Pune Airport: अघोरी विद्या करणाऱ्या महिलेला भेट दिलं पिस्तूल; पुणे विमानतळावर झाला पर्दाफाश

Pune Latest News: अघोरी विद्येचे प्रयोग करणाऱ्या महिलेला नेमकं पिस्तूल कशासाठी हवं? ते पिस्तून आलं कुठून आणि त्याचा गैरवापर तर झाला नाही ना? असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
Pune Airport: अघोरी विद्या करणाऱ्या महिलेला भेट दिलं पिस्तूल; पुणे विमानतळावर झाला पर्दाफाश
संतोष कानडे
Updated on

Pune Crime News: अघोरी विद्या करणाऱ्या एका महिलेला भेट म्हणून गावठी पिस्तूल मिळालेलं होतं. पुणे विमानतळावर पोलिसांना महिलेच्या बॅगमध्ये हे शस्त्र मिळून आलं. या प्रकरणी विमानतळ पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलेलं आहे. वैशाली दोशी (वय ४४) असं गुन्हा दाखल झालेल्या महिलेचं नाव आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
Airport

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com