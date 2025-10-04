पुणे

Nilesh Ghaiwal: 'घ'च्या ऐवजी 'ग', घायवळने पासपोर्ट मिळवण्यासाठी कसा घातला घोळ? सापडला मोठा पुरावा, १0 दिवसांपूर्वी उघडले बँक खाते

Fake Identity Crime How Nilesh Ghaiwal Used a Minor Spelling Change to Obtain a Passport: पासपोर्ट मिळवण्यासाठी निलेश घायवळने काय काय कारनामे केले, हे आता पुढे येत आहे. पोलिसांनी तपासाची चक्रं फिरवली आहेत.
संतोष कानडे
Updated on

Pune Police: कोथरुडमध्ये झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेनंतर पुणे पोलिसांनी घायवळ गँगच्या दहा सदस्यंवर 'मकोका'अंतर्गत कारवाई केलीय. निलेश घायवळ याला अटक करण्यापूर्वीच तो परदेशात पसार झाला . पासपोर्ट मिळवण्यासाठी घायवळने काय काय कुरापती केल्या, त्याची जंत्रीच आता पुढे येत आहे.

police
pune
crime
MCOCA court proceedings

