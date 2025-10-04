Nilesh Ghaiwal: 'घ'च्या ऐवजी 'ग', घायवळने पासपोर्ट मिळवण्यासाठी कसा घातला घोळ? सापडला मोठा पुरावा, १0 दिवसांपूर्वी उघडले बँक खाते

Pune Police: कोथरुडमध्ये झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेनंतर पुणे पोलिसांनी घायवळ गँगच्या दहा सदस्यंवर 'मकोका'अंतर्गत कारवाई केलीय. निलेश घायवळ याला अटक करण्यापूर्वीच तो परदेशात पसार झाला . पासपोर्ट मिळवण्यासाठी घायवळने काय काय कुरापती केल्या, त्याची जंत्रीच आता पुढे येत आहे. .निलेश घायवळचं आधार कार्ड 'साम टीव्ही'च्या हाती लागलं आहे. या आधार कार्डवर निलेश घायवळने आपलं आडनाव घायवळ न लावता गायवळ असं लावलं होतं. केवळ 'घ'ऐवजी 'ग' लाऊन ओळख बदलण्याचा प्रयत्न त्याने केला. याच बनावट आधार कार्डचा वापर करुन त्याने बनावट पासपोर्ट तयार केल्याचं तपासातून पुढे येतंय..AI In Office Work: घंटो का काम मिनिटों में! ऑफिसची कामं झटपट करण्यासाठी असं वापरा AI, वाढेल प्रॉडक्टविटी अन् क्वालिटी.दहा दिवसांपूर्वी बँकेत उघडलं खातंनिलेश घायवळने HDFC बँकेत १० दिवसांपूर्वी खातं उघडल्याची माहिती पोलिस तपासामधून पुढे आली आहे. पुणे पोलीस याबाबत चौकशी करत असून खातं उघडण्यासाठी कुठले कागदपत्र वापरले, याचा तपास सुरु आहे. बँक खात्यासाठी त्याने कोणतं नाव वापरलं, हे तपासानंतर पुढे येईल.पुणे पोलिसांनी बँकेसोबत पत्रव्यवहार केला असून खाते उघडताना जर खोटे कागदपत्र आणि माहिती दिली असेल तर त्यावरही पुणे पोलीस कारवाई करणार आहेत. शिवाय आंदेकरनंतर घायवळच्या अनधिकृत बांधकामावर पुणे पोलीस करवाई करणार असल्याची माहिती आहे..Ramdas Kadam: चंद्रग्रहण रात्री दोन नग्न बाबा आणि बोकड, पत्नीवर आरोपांमुळे दुःख; कदमांचा भयंकर दावा.चुकीचा पत्ता वापरुन पासपोर्टअहिल्यानगरमधील कोतवाली पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील गौरी घुमटानंदी बाजार, कोतवाली, माळीवाडा रोड; हा पत्ता घायवळने पासपोर्ट मिळवण्यासाठी वापरला. कोतवाली पोलीस ठाण्यातील पोलिसांनी निलेश घायवळचा गुन्हेगारी इतिहास न तपासताच पासपोर्टसाठी संमती कशी दिली? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.