Pune Crime : अत्याचारग्रस्त बालकांना मायेचा ओलावा; औंध जिल्हा रुग्णालयातील 'वन स्टॉप सेंटर'मध्ये मिळतोय मदतीचा हात

पुणे : विवाह न करता एकत्र राहत असलेल्‍या (लिव्‍ह इन रिलेशनशिप) दाम्पत्‍याची मुलगी सोनिया (नाव बदललेले) जेव्‍हा वयात आली, तेव्‍हा तिच्‍या बापाचीच वाईट नजर तिच्‍यावर पडली अन् ती लैंगिक अत्‍याचाराची शिकार झाली. याबाबत कोणाला सांगितल्‍यास तिच्‍यासह आईला जिवे मारण्‍याची धमकीही सुरक्षारक्षकाचे काम करणाऱ्या बापाने दिल्‍याने तिने हा प्रकार आईलाही न सांगता सहन करत होती. या अत्‍याचाराला कंटाळून एक दिवस गाडीखाली जाऊन आत्‍महत्‍या करण्‍याचा सोनियाचा प्रयत्न तिच्या मैत्रिणीमुळे फसला. त्यानंतर खरे कारण समोर आले, असे औंध जिल्‍हा रुग्‍णालयातील अत्‍याचारग्रस्‍त बालकांना समुपदेशन, वैद्यकीय व कायदेशीर मदत देणाऱ्या ‘होप फॉर द चिल्‍ड्रन फाउंडेशन’च्‍या समुपदेशिका दीप्ती कोरडे यांनी सांगितले.

