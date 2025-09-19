पुणे

Pune Crime : पुण्यात गुन्हेगारीवर आळा घालण्यासाठी पोलिसांची कडक मोहीम; नाकाबंदी आणि कोम्बिंग ऑपरेशनला सुरुवात

Pune Police Action : पुण्यात वाढत्या गुन्हेगारीवर आळा बसवण्यासाठी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोम्बिंग ऑपरेशन व नाकाबंदी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
Pune Police Action

Pune Police Action

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शहरात टोळीयुद्ध, वाहनांची तोडफोड, गुंड टोळक्यांकडून कोयत्याचा वापर, घरफोडी अशा स्वरूपाच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. अशा गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. नाकाबंदी, कोम्बिंग ऑपरेशन प्रभावीपणे राबवून संशयास्पद वाहनांची तपासणी, गुन्हेगारांवर लक्ष, अवैध शस्त्र बाळगणाऱ्यांवर कारवाईचा आदेश त्यांनी दिला आहे.

Loading content, please wait...
police
pune
crime
police case
police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com