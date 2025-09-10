पुणे

Pune Crime : वारजेत गणेश मूर्ती स्टॉलमधून दोन लाखांची रोकड चोरी

GaneshIdol Theft : गणेश मूर्ती खरेदीच्या बहाण्याने पुण्यातील मूर्ती स्टॉलमधून दोन लाखांची रोकड चोरीला गेल्याची घटना वारजे परिसरात घडली आहे.
Pune Crime

Pune Crime

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : गणेश मूर्ती खरेदीच्या बहाण्याने चोरट्यांनी विक्री स्टॉलमधील रॅकमधून दोन लाखांची रोकड लंपास केली. ही घटना वारजे परिसरातील गणेश मूर्ती स्टॉलमध्ये २७ ऑगस्ट रोजी घडली.

Loading content, please wait...
pune murder case
pune womens
Ganesh Chaturthi 2025
Pune honey trap case
Pune rain forecast
weather update Pune
Pune police planning failure
Truck Theft Arrests

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com