Pune Crime : पैशांच्या लोभात घोटावडे खून प्रकरण उघडकीस, आरोपी अटकेत

Pune Police : पुणे घोटावडे येथील अनोळखी मृतदेहाची ओळख पटवून खुनाचा आरोपी अटक, सातत्यपूर्ण तपासातून गुन्हा उघडकीस आला.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : घोटावडे (ता.मुळशी) येथील अनोळखी मृतदेहाची ओळख पटविण्यात पोलिसांना यश आले आहे. या खुनाचा गुन्हा उघडकीस आणून खून करणाऱ्या आरोपीस पुणे ग्रामीण पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यास न्यायालयाने गुरुवार (ता. २५) पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

