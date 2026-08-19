Pune Crime: पुणं हादरलं! डोक्यात हातोडा घालून मित्रांनी काढला मित्राचा काटा; विरोधी पार्टीचं स्टेटस ठेवल्याचा राग

Kothrud Police Action: पुण्यातील वेताळ टेकडीवर अत्यंत धक्कादायक घटना घडली आहे. विरोधी पार्टीचं स्टेटस ठेवल्याचा राग मनामध्ये धरुन दोन मित्रांनी मिळून एका मित्राचा खून केला आहे. डोक्यात हातोडी घालून निर्घृणपणे जीव घेण्यात आला. मयताच्या कुटुंबियांनी कोथरुड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी दोन तरुणांना ताब्यात घेतलं आहे. मयत आणि आरोपी अल्पवयीन आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तिघेही कोथरूड भागातील श्रावणधारा सोसायटी परिसरात राहायला होते. गेल्या काही महिन्यांपासून तिघांची मैत्री झाली.. यातील मयत हा बारावीमध्ये शिक्षण घेत होता तर ताब्यात घेतलेला एक आरोपी हा बारावीचे शिक्षण घेत असून दुसरा आरोपी काही काम धंदा करत नाही..Pimpalwandi News : पिंपळवंडी ग्रामस्थांचा पोलीस अधीक्षक गिल यांच्याकडे संतप्त सवाल; पिंपळवंडी येथील पोलीस आऊट पोस्ट दहा वर्षापासून बंद.पोलिसांनी पुढे सांगितलं की, काही दिवसांपूर्वी या आरोपींपैकी एकाचे त्याच्या विरोधकांशी कशावरून तरी वाद झाले आणि त्यातून त्यांचे भांडणसुध्दा झाले. या भांडणांबद्दल या तिघांमध्ये चर्चा झाली होती. यातील मयत तरुण हा विरोधकांचे स्टेटस ठेवत होता. अनेक वेळा यातील एकाने तू त्यांचा स्टेटस नको ठेवत जाऊ, असे सांगितले होते..याच गोष्टीचा राग मनात ठेऊन या दोघांनी त्यांच्याच मित्राचा काटा काढायचे ठरवले. त्यासाठी या दोघांनी त्याला राजगड येथे फिरायला जाण्यासाठी आग्रह केला. मंगळवारी हे तिघेही राजगड येथे फिरून जाऊन आले. रात्री उशिरा परत पुण्यात पोहचवल्यावर हे दोघे त्याला घेऊन टेकडीवर गेले. तिथे त्यांनी मध्यरात्रीच्या वेळेचा आधार घेत निर्मनुष्य ठिकाणी जाऊन त्याच्या डोक्यात हातोडा घातला. हातोड्याचे वार झाल्यामुळे तरुण रक्ताच्या थारोळ्यात तिथेच पडला होता..Sangola News : सांगोल्यातील विविध पक्षातील कार्यकर्त्यांनी मुंबईत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेत केला पक्षप्रवेश.मित्राला संपवल्यावर दोन्ही आरोपींनी तिथून पळ काढला. सकाळी टेकडीवर फिरायला गेलेल्या नागरिकांनी हा प्रकार पाहताच त्यांनी पोलिसांना तात्काळ माहिती दिली. कोथरूड पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि आरोपींचा शोध घ्यायला सुरुवात केली. गोपनीय माहिती आणि तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे कोथरूड पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेतले आहे. याप्रकरणी कोथरूड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरु आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.