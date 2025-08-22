Pune Crime : पुण्यात तरुण अभियंत्याचा निर्घृण खून, मानलेल्या बहिणीच्या प्रेमप्रकरणातून सुडाचा थरार; नेमकं काय घडलं ?

Summary पुण्यात संगणक अभियंता सौरभ आठवले याचा निर्घृण खून मानलेल्या बहिणीच्या प्रेमप्रकरणातून झाला.अल्पवयीन प्रियकराने तीन मित्रांसह सौरभला जबरदस्तीने डोंगरावर नेऊन धारदार शस्त्रांनी हत्या केली.राजगड पोलिसांनी आरोपींना अटक करून हत्यारे, दुचाकी आणि मोबाईल जप्त केले असून तपास सुरू आहे..पुण्यातील मांगडेवाडीतील संगणक अभियंत्याचा मृतदेह भोरमधील शिंदेवाडीत आढळल्याने एकच खळबळ माजली होती. दरम्यान मानलेल्या बहिणीच्या प्रेमप्रकरणातून त्याचा धारदार शस्त्राने वार करून खून झाल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी तरुणीच्या प्रियकराला अटक केली आहे. सौरभ स्वामी आठवले ( २५) असे या मृत अभियंत्याचे नाव आहे. .सौरभ हा परिसरातील एका अल्पवयीन मुलीला बहीण मानत होता. त्याला तिच्या प्रेमसंबंधांची माहिती मिळाली. तरुणीने तिचे प्रेमसंबंधांची माहिती घरच्यापासून लपविली होती सौरभने बहिणीची जबाबदारी म्हणून तिच्या घरच्यांना हे सत्य सांगितले.परंतु या सत्याचा परिणाम वेगळाच झाला.यामुळे तिचा अल्पवयीन प्रियकर संतापाने पेटला. माझं नातं उघडं केलं,याची किंमत तुला चुकवावीच लागेल अशी त्याने धमकी दिली. .१८ ऑगस्टच्या रात्री सौरभ आपल्या घरातून बाहेर पडला. त्यानंतर तो परतलाच नाही.दुसऱ्या दिवशी घरच्यांनी भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यात बेपत्ता झाल्याची तक्रार दिली. दरम्यान, राजगड पोलिसांना शिंदेवाडी गावच्या डोंगरात एका अज्ञात तरुणाचा मृतदेह आढळल्याची माहिती मिळाली. रक्ताने माखलेला, धारदार शस्त्रांच्या वारांनी विदीर्ण केलेला तो मृतदेह पाहून पोलिसांनाही धक्का बसला..तपासादरम्यान पोलिसांना उलगडा झाला की अल्पवयीन प्रियकराने सूडातून खूनाचा कट रचला होता. त्याने आपल्या तीन मित्रांना श्रीमंत अनिल गुज्जे (२१,वडगाव मावळ), संगम नामदेव क्षीरसागर (१९,वडगाव मावळ) आणि नितीन त्र्यंबक शिंदे (१८ वर्षे ५ महिने,कात्रज, पुणे, मूळ रा. लातूर) यांना सोबत घेतले.चौघांनी मिळून सौरभला घराखाली बोलावले,जबरदस्तीने गाडीवर बसवले आणि दुर्गम डोंगरावर नेले.तिथे निर्घृणपणे धारदार हत्यारांनी त्याच्यावर हल्ला चढवून त्याचा जीव घेतला. .राजगड पोलिसांनी तांत्रिक पुरावे, सीसीटीव्ही आणि गुप्त माहितीच्या आधारे आरोपींना ताब्यात घेतले. गुन्ह्यातील ॲक्टिव्हा, स्प्लेंडर मोटरसायकल, मोबाईल फोन व हत्यारे जप्त करण्यात आली. भोर न्यायालयाने आरोपींना २८ ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. अधिक तपास राजगड पोलिस करत आहेत..FAQsप्रश्न: सौरभ आठवले कोण होते?👉 २५ वर्षीय संगणक अभियंता, पुण्यातील मांगडेवाडी परिसरातील रहिवासी होते.प्रश्न: त्यांचा खून का करण्यात आला?👉 त्यांनी मानलेल्या बहिणीच्या प्रेमसंबंधांची माहिती तिच्या घरच्यांना दिल्यामुळे तिचा प्रियकर संतापला आणि सूड उगवला.प्रश्न: खून कसा घडवला गेला?👉 आरोपींनी सौरभला घराखाली बोलावून, दुर्गम डोंगरावर नेले आणि धारदार शस्त्रांनी वार करून हत्या केली.प्रश्न: पोलिसांनी कोणती कारवाई केली?👉 राजगड पोलिसांनी सीसीटीव्ही व गुप्त माहितीच्या आधारे चौघा आरोपींना अटक करून हत्यारे, गाडी व मोबाईल जप्त केले.प्रश्न: आरोपींच्या विरोधात पुढील कायदेशीर कारवाई काय आहे?👉 आरोपींना भोर न्यायालयाने २८ ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली असून तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.