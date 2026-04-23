Pune Cyber Fraud: सायबर गुन्हेगारांचे पुणेकरांवर हल्ले तीव्र; शेअर ट्रेडिंग, मॅट्रिमोनियल प्लॅटफॉर्म व आयपीओ आमिषातून ९२ लाखांची लूट

पुणे : शहरात सायबर गुन्हेगारीचा विळखा अधिक घट्ट होत असून, गुंतवणुकीचे आमिष, मॅट्रिमोनियल प्लॅटफॉर्मवर खोटे आश्वासन आणि बनावट ट्रेडिंग अॅपच्या माध्यमातून तीन प्रकरणांत ९२ लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचे उघड झाले आहे. संबंधित तिन्ही प्रकरणांत पोलिसांनी गुन्हे दाखल करून तपास सुरू केला आहे..डेक्कन परिसरातील २५ वर्षीय तरुणाला 'जडेजा ब्रदर्स' या कथित फर्ममध्ये गुंतवणूक केल्यास मोठा नफा मिळेल, असे आमिष दाखवण्यात आले. आरोपीने विश्वास संपादन करून शेअर ट्रेडिंगच्या नावाखाली वेळोवेळी रक्कम पाठविण्यास भाग पाडले. यात संबंधित तरुणाची २१ लाख ७१ हजार रुपयांची फसवणूक झाली. या प्रकरणाचा तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गिरीषा निंबाळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे..सिंहगड रस्ता परिसरात ५५ वर्षीय महिलेला मॅट्रिमोनियल प्लॅटफॉर्मवरून संपर्क साधण्यात आला. आरोपीने स्वतःबद्दल खोटी माहिती देत विवाहाचे आश्वासन दिले. पुढे पुण्यात घर, कार आणि स्वतःचे हॉस्पिटल सुरू करण्याचे स्वप्न दाखवत विश्वास संपादन केला. वाढदिवसाचे गिफ्ट पाठविण्याच्या बहाण्याने 'कस्टम फी' भरण्यास सांगून संबंधित महिलेकडून १७ लाख ५७ हजार रुपये उकळण्यात आले. या प्रकरणाचा तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विनय पाटणकर करत आहेत..अन्य एका घटनेत, सायबर पोलिस ठाण्यात ४६ वर्षीय महिलेने फिर्याद दिली आहे. आरोपींनी शेअर मार्केट आयपीओ संदर्भातील जाहिरात पाठवून कमी गुंतवणुकीत जास्त नफा मिळेल, असे सांगितले. ट्रेडिंग अॅप डाउनलोड करण्यास सांगून सुरुवातीला थोडा नफा दाखवण्यात आला. त्यानंतर मोठी गुंतवणूक करण्यास भाग पाडत ५२ लाख ७२ हजार रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. या प्रकरणाचा तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक स्वप्नाली शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.पोलिसांनी नागरिकांना अनोळखी व्यक्तींकडून मिळणाऱ्या गुंतवणूक प्रस्ताव, मॅट्रिमोनियल संपर्क किंवा लिंकद्वारे येणाऱ्या अॅप्सबाबत सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.