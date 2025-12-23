पुणे

Pune Cyber Crime: स्वतंत्र सायबर ठाणी कागदावरच; गृह विभागाकडून निर्णय नाही, गुन्ह्यांत दिवसेंदिवस वाढ

Cyber Crime Incidents Rising Rapidly in Pune: पुण्यात सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असताना स्वतंत्र सायबर पोलिस ठाण्यांचा प्रस्ताव रखडला आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे तपासाला विलंब होत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत.
अनिल सावळे : सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : स्मार्टफोन, सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन व्यवहारांच्या वाढीसोबत शहरात सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले आहे. बँक खात्यातील रक्कम लंपास करणे, शेअर बाजारातील आमिष दाखवून फसवणूक, ऑनलाइन खरेदीतील गंडा, ‘हनी ट्रॅप’, सोशल मीडिया अकाउंट हॅकिंग, डिजिटल अरेस्ट अशा तक्रारी दररोज दाखल होत आहेत.

