Pune Cyber Crime: स्वतंत्र सायबर ठाणी कागदावरच; गृह विभागाकडून निर्णय नाही, गुन्ह्यांत दिवसेंदिवस वाढ

पुणे : स्मार्टफोन, सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन व्यवहारांच्या वाढीसोबत शहरात सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले आहे. बँक खात्यातील रक्कम लंपास करणे, शेअर बाजारातील आमिष दाखवून फसवणूक, ऑनलाइन खरेदीतील गंडा, 'हनी ट्रॅप', सोशल मीडिया अकाउंट हॅकिंग, डिजिटल अरेस्ट अशा तक्रारी दररोज दाखल होत आहेत..मात्र, या गुन्ह्यांच्या तुलनेत तपास यंत्रणा अपुरी ठरत असल्याचे चित्र आहे. दररोज लाखो रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक होत असताना स्वतंत्र सायबर पोलिस ठाणी सुरू करण्याचा प्रस्ताव गेले वर्षभर गृह विभागाकडे धूळ खात पडून आहे..शहरात दररोज ज्येष्ठ नागरिक, महिलांसह अनेकांच्या खात्यातून लाखो रुपये काढून घेतले जात आहेत. परंतु काही अपवाद वगळता अनेक सायबर गुन्ह्यांचा तपासच लागलेला नाही. एकदा रक्कम खात्यातून गेल्यानंतर ती पुन्हा मिळणे कठीण झाले आहे. ही स्थिती लक्षात घेऊन पुणे पोलिसांनी शहरातील प्रत्येक परिमंडळासाठी स्वतंत्र सायबर पोलिस ठाणी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव गृह विभागाकडे पाठविला होता. परंतु काही महिने उलटूनही त्यावर निर्णय झालेला नाही..सध्या शहरासाठी केवळ एकच स्वतंत्र सायबर पोलिस ठाणे कार्यरत आहे. येथे शहरातील गंभीर सायबर गुन्हे दाखल होतात. अवघे दोन पोलिस निरीक्षक आणि मर्यादित मनुष्यबळावर शेकडो प्रकरणांचा भार आहे. प्रत्येक गुन्ह्याचा सखोल, तांत्रिक, वेळेत तपास करणे कठीण झाले. सायबर गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी डिजिटल पुरावे, बँक व्यवहारांची माहिती, सर्व्हरचे तांत्रिक विश्लेषण यासाठी विशेष कौशल्य आणि वेळ आवश्यक असतो..मात्र, अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे तपासास विलंब होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून वाढत आहेत.परिमंडळनिहाय स्वतंत्र सायबर पोलिस ठाणी सुरू झाल्यास प्रशिक्षित मनुष्यबळाच्या मदतीने तक्रारींची त्वरित नोंद, तपासाचा वेग आणि गुन्हेगारांवरील कारवाई अधिक प्रभावी होऊ शकते. नागरिकांनाही आपल्या परिसरातील सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार करणे सोपे होईल. वाढत्या सायबर गुन्ह्यांमुळे होणारे आर्थिक नुकसान लक्षात घेता, स्वतंत्र सायबर पोलिस ठाण्यांचा प्रस्ताव मंजूर करून प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे..सायबर सेल, पण वेळ नाही...गृह विभागाने शहरासाठी दोन परिमंडळ आणि पाच पोलिस ठाण्यांची नुकतीच निर्मिती केली. त्यानुसार पोलिस उपायुक्त, पोलिस निरीक्षक आणि अंमलदारांची नेमणूक केली आहे. प्रत्येक पोलिस ठाण्यात स्वतंत्र सायबर सेलही आहे. मात्र, या अधिकाऱ्यांवर इतर गुन्ह्यांचा तपास आणि बंदोबस्ताची जबाबदारी असते. त्यामुळे त्यांना सायबर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही..