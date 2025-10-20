पुणे

Pune Cyber Crime : पुण्यात सायबर गुन्ह्यांची वाढ; ज्येष्ठ नागरिकांची बचत धोक्यात! बँक आणि पोलिसांनी समन्वय साधावा, तज्ज्ञांचा सल्ला

Rising Cyber Frauds Target Senior Citizens in Pune : सायबर गुन्ह्यांमध्ये ज्येष्ठ नागरिक लक्ष्य होत असल्याने, फसवणूक रोखण्यासाठी बँकांनी संशयास्पद व्यवहारांवर त्वरित लक्ष देऊन पोलिसांशी समन्वय साधणे आवश्यक आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
Rising Cyber Frauds Target Senior Citizens in Pune

Rising Cyber Frauds Target Senior Citizens in Pune

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : सायबर गुन्ह्यांच्या जाळ्यात अडकवून ज्येष्ठ नागरिकांना लाखो-कोट्यवधी रुपयांना गंडा घालण्याच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. सायबर गुन्हेगार मोबाईल कॉल्स आणि संदेश पाठवून ज्येष्ठांना लक्ष्य करीत आहेत. निवृत्तिवेतन, आयुष्यभरातील कष्टाची बचतीतली रक्कम क्षणांत हातोहात गायब होत असल्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. त्यामुळे आता बँकांनी सजग राहून संशयास्पद व्यवहारांवर त्वरित कारवाई करणे आणि पोलिसांशी समन्वय राखणे अत्यावश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
Cyber Crime
senior citizen
crime investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com