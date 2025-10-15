पुणे

Pune Cyber Crime : पुण्यात सायबर फसवणुकीचा बळी ठरले ८८ वर्षीय ज्येष्ठ, १९ लाखांची फसवणूक

Cyber Fraud : डेक्कन परिसरातील एका ८८ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाला 'तुमच्या सिमकार्डवरून संशयास्पद आर्थिक व्यवहार झाले आहेत' अशी भीती दाखवून सायबर चोरट्यांनी तब्बल १९ लाख ८० हजार रुपयांची फसवणूक केली आहे.
पुणे : ‘तुमच्या मोबाईल सिमकार्डवरून संशयास्पद आर्थिक व्यवहार झाले आहेत. पोलिसांत याबाबत तक्रार आली आहे...’ अशी भीती दाखवत सायबर चोरट्यांनी डेक्कन परिसरातील एका ज्येष्ठ नागरिकाची १९ लाख ८० हजार रुपयांची फसवणूक केली. याबाबत डेक्कन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

