Pune Cyber Fraud : पुण्यात सायबर चोरट्यांचा धुमाकूळ; पार्टटाइम जॉब आणि शेअर ट्रेडिंगच्या नावाने ९८ लाखांची फसवणूक

पुणे : सायबर चोरट्यांनी शहरात वेगवेगळ्या घटनांमध्ये पाच नागरिकांची ९८ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. ऑनलाइन टास्क, पार्टटाइम जॉब, शेअर ट्रेडिंगमध्ये भरघोस परताव्याचे आमिष, तर कधी मनी लाँड्रिंगची भीती दाखवत चोरट्यांनी नागरिकांच्या बॅंक खात्यातून रक्कम साफ केली..खडक परिसरातील ३६ वर्षीय व्यक्तीला टेलिग्राम ग्रुपमध्ये सहभागी करून घेतले. ऑनलाइन टास्क पूर्ण केल्यास जादा परतावा मिळेल, असे आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांनी ११ लाख ३५ हजार रुपये लाटले. याप्रकरणी खडक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.सायबर चोरट्यांनी एका तक्रारदार व्यक्तीस गुंतवणुकीवर चांगला परतावा देण्याचे आमिष दाखवून २९ लाख ६९ हजार रुपये उकळले. याप्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राहुल खिलारे करीत आहेत..Solapur Crime: 'पानगावात घरफोडी; ४ लाखांचा ऐवज लंपास', कुटुंबीय घराला कुलूप लावून शेतामध्ये चाेरट्यांनी डाव साधला...सायबर चोरट्यांनी एका ६६ वर्षीय नागरिकाला तुमच्यावर मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल आहे, अशी भीती दाखवली. बॅंक खात्यातील रक्कम पडताळणी करण्याच्या बहाण्याने माहिती पाठवण्यास भाग पाडले. त्यानंतर खात्यातून १९ लाख ६० हजार रुपये काढून घेतले. तपास वरिष्ठ निरीक्षक कुमार घाडगे करीत आहेत.उंड्री येथील एका व्यक्तीला गुंतवणुकीवर जादा परतावा देण्याचे आमिष दाखवत ऑनलाइन ग्रुपमध्ये सहभागी केले. त्यानंतर सायबर चोरट्यांनी तक्रारदाराच्या बॅंक खात्यातून ३३ लाख १२ हजार रुपये हस्तांतरित करवून घेतले. तपास पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) अमर काळंगे करीत आहेत..स्टॉक ट्रेडिंगचा सापळासायबर चोरट्यांनी बिबवेवाडीतील ३६ वर्षीय तरुणाला ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंगचे आमिष दाखवून चार लाख रुपयांची फसवणूक केली. अधिक तपास पोलिस निरीक्षक सूरज बेंद्रे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.