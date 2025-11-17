पुणे

Pune Cyber Fraud : पुण्यात सायबर चोरट्यांचा धुमाकूळ; पार्टटाइम जॉब आणि शेअर ट्रेडिंगच्या नावाने ९८ लाखांची फसवणूक

Pune Cyber Fraud Totals 98 Lakhs : पुण्यात सायबर चोरट्यांनी ऑनलाइन टास्क, पार्टटाइम जॉब, शेअर ट्रेडिंगमध्ये भरघोस परताव्याचे आमिष आणि मनी लाँड्रिंगची भीती दाखवून पाच नागरिकांची तब्बल ९८ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचे उघड झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : सायबर चोरट्यांनी शहरात वेगवेगळ्या घटनांमध्ये पाच नागरिकांची ९८ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. ऑनलाइन टास्क, पार्टटाइम जॉब, शेअर ट्रेडिंगमध्ये भरघोस परताव्याचे आमिष, तर कधी मनी लाँड्रिंगची भीती दाखवत चोरट्यांनी नागरिकांच्या बॅंक खात्यातून रक्कम साफ केली.

