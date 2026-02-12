पुणे

Pune Cyber Fraud : ज्येष्ठ नागरिकाची २२ कोटींची फसवणूक; आरोपींच्या बँक खात्यांचा पर्दाफाश

Pune 22 crore share market cyber fraud case : पुण्यात शेअर बाजार गुंतवणुकीच्या आमिषाने ८५ वर्षीय ज्येष्ठाकडून २२ कोटींची सायबर फसवणूक झाली. आरोपींनी सात बँक खात्यांतून सुमारे ८० हजार व्यवहार करून रक्कम देश-विदेशात फिरवली. आठ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल; न्यायालयाने कोठडी वाढवली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शेअर बाजारातील गुंतवणुक केल्यास चांगला परतावा मिळेल असे आमिष दाखवून ज्येष्ठ नागरिकाकडून उकळलेले २२ कोटी रुपये आरोपींनी सात बँक खात्यातून विविध बँक खात्यात पाठवले आहेत. या बँक खात्यातून जवळपास ८० हजार बँक व्यवहार झाल्याचे राष्ट्रीय सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टलवरील तपासात आढळून आले आहे. ही रक्कम राज्यासह परराज्यात आणि परदेशात पाठविण्यात आली आहे.

