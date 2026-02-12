Pune Cyber Fraud : ज्येष्ठ नागरिकाची २२ कोटींची फसवणूक; आरोपींच्या बँक खात्यांचा पर्दाफाश

पुणे : शेअर बाजारातील गुंतवणुक केल्यास चांगला परतावा मिळेल असे आमिष दाखवून ज्येष्ठ नागरिकाकडून उकळलेले २२ कोटी रुपये आरोपींनी सात बँक खात्यातून विविध बँक खात्यात पाठवले आहेत. या बँक खात्यातून जवळपास ८० हजार बँक व्यवहार झाल्याचे राष्ट्रीय सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टलवरील तपासात आढळून आले आहे. ही रक्कम राज्यासह परराज्यात आणि परदेशात पाठविण्यात आली आहे..या गुन्ह्यात अटक आरोपी मुनिलकुमार सुरेंद्र सिंह (वय ५१, रा. अंबरनाथ, ठाणे), आकाश चंद्रशेखर मराठे (वय २७), लाला केशव उमाप (वय २६) आणि परमेश्वर दिलीप दाभाडे (वय २३, तिघे रा. छत्रपती संभाजीनगर) यांच्या पोलिस कोठडीची मुदत संपल्याने त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यांच्यासह एकूण आठ आरोपींविरोधात सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी हडपसरमधील मगरपट्टा येथे राहणाऱ्या ८५ वर्षाच्या ज्येष्ठाने तक्रार दिली आहे..फिर्याद हे मूळचे हरयाणाील येथील असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकाची पुण्यात खासगी कंपनी होती. कंपनी विक्रीतून मिळालेली रक्कम त्यांनी बँकेत ठेवली होती. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सायबर चोरट्यांनी त्यांच्या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधला. शेअर बाजारात गुंतवणूक केल्यास चांगला परतावा मिळेल, असे आमिष त्यांना दाखविले..Drugs Racket : बंगळूरमधील ड्रग्जचे कारखाने उद्ध्वस्त; आंतरराज्यीय रॅकेटचा पर्दाफाश.मुनिलकुमार सिंह आणि मराठे यांच्या मोबाइलच्या तांत्रिक विश्लेषणातून फसवणुकीची रक्कम हवालामार्फत फिरविली गेल्याचे तपासात निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आरोपींच्या पोलिस कोठडीत वाढ करण्यात यावी, असा युक्तिवाद सरकारी वकील पल्लवी काशीद यांनी केली. त्यानुसार न्यायालयाने आरोपींच्या कोठडीत वाढ केली आहे. वरिष्ठ निरीक्षक स्वप्नाली शिंदे या गुन्ह्याचा तपास करत आहेत..आरोपींची बँक खाती पंतप्रधान जनधन योजनेअंतर्गत उघडली आरोपींपैकी आकाश मराठे, लाला उमाप आणि परमेश्वर दाभाडे यांची बँक खाती पंतप्रधान जनधन योजनेअंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर येथील एका सेतू केंद्राच्या माध्यमातून राष्ट्रीयीकृत बँकेत उघडण्यात आल्याचे तपासात आढळून आले आहे. तेथील सेतू केंद्र व राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या शाखेबाबत तपास सुरू आहे. उमाप आणि दाभाडे यांचे बँक खाते फसवणुकीची रक्कम फिरविण्यासाठी (म्यूल) वापरले गेले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.