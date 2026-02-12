पुणे

Pune Cyber Fraud : पुण्यात आरटीओच्या बनावट चलनाद्वारे व्यावसायिकाची सायबर फसवणूक; तीन लाखांचा गंडा

Pune fake RTO challan APK cyber fraud case : पुण्यात आरटीओचे बनावट चलन एपीके फाइलद्वारे पाठवून सायबर चोरट्यांनी व्यावसायिकाची २.९५ लाखांची ऑनलाइन फसवणूक केली. बँक माहिती मिळवत रक्कम काढली. मार्केट यार्ड पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला असून नागरिकांना सावध राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
Pune fake RTO challan APK cyber fraud case

Pune fake RTO challan APK cyber fraud case

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : वाहतूक नियमभंग केल्याबाबत प्रादेशिक परिवहन विभागाचे (आरटीओ) बनावट चलन पाठवून सायबर चोरट्यांनी एका व्यावसायिकाची दोन लाख ९५ हजार रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी मार्केट यार्ड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
police
pune
Cyber Crime
rto
Fraud Crime

Related Stories

No stories found.