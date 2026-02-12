Pune Cyber Fraud : पुण्यात आरटीओच्या बनावट चलनाद्वारे व्यावसायिकाची सायबर फसवणूक; तीन लाखांचा गंडा

पुणे : वाहतूक नियमभंग केल्याबाबत प्रादेशिक परिवहन विभागाचे (आरटीओ) बनावट चलन पाठवून सायबर चोरट्यांनी एका व्यावसायिकाची दोन लाख ९५ हजार रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी मार्केट यार्ड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Nagpur Crime: नागपूरात ‘न्यूरो ट्रेड’च्या नावाखाली १५.३७ लाखांचा गंडा; व्यावसायिकाची सायबर चोरट्याकडून फसवणूक !.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी व्यावसायिक (वय ४७) मार्केट यार्ड परिसरातील वर्धमानपुरा सोसायटीत राहतात. सायबर चोरट्यांनी त्यांना वाहतूक नियमभंगाचे कथित चलन एपीके फाईलच्या माध्यमातून पाठविले. संबंधित चलनावर आरटीओचा उल्लेख असल्याने त्यांनी ती फाइल उघडली. फाइल उघडल्यानंतर त्यात वाहनाची माहिती आणि दंडाची रक्कम दिली होती. सुरुवातीला चोरट्यांनी त्यांना दहा रुपये भरून पुढील दंडाची रक्कम जमा करण्यास सांगितले. .त्यानंतर विविध कारणे देत बँक खात्याची गोपनीय माहिती घेतली. त्या माहितीच्या आधारे चोरट्यांनी व्यावसायिकाच्या बँक खात्यातून दोन लाख ९५ हजार रुपये काढून घेतले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर व्यावसायिकाने मार्केट यार्ड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. पोलिसांनी अज्ञात सायबर चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..दरम्यान, वाहतूक नियमभंगाचे बनावट चलन, थकीत वीज देयक किंवा एमएनजीएल गॅस बिलाच्या नावाखाली एपीके फाइल अथवा लिंक पाठवून फसवणूक करण्याचे प्रकार अलीकडे वाढले आहेत. नागरिकांनी अनोळखी मोबाईल क्रमांकावरून आलेल्या फाइल किंवा लिंक उघडू नयेत. तसेच, कोणतीही गोपनीय बँक माहिती शेअर करू नये, असे आवाहन सायबर पोलिसांकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.