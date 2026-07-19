Pune cyber fraud coordination portal: ‘समन्वय’ पोर्टलच्या मनी ट्रेलमुळे पुण्यात ५ सायबर फसवणुकींचा भंडाफोड; ३ कोटी ६० लाखांचा व्यवहार उघड

पुणे : केंद्र सरकारच्या ‘समन्वय’ पोर्टलवरील मनी ट्रेल विश्लेषणातून पुणे शहरात सायबर फसवणुकीशी संबंधित पाच गुन्हे उघडकीस आले आहेत. आरोपींनी स्वतःच्या नावाने विविध बँकांमध्ये खाती उघडून देशभरातील सायबर फसवणुकीतून आलेली रक्कम स्वीकारत ती पुढे अन्य खात्यांमध्ये वर्ग केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणांमध्ये देशातील सात नागरिकांची एकूण तीन कोटी ६० लाख ५२ हजार रुपयांची फसवणूक झाल्याचे समोर आले असून, पाच गुन्हे शहरातील विविध पोलिस ठाण्यांत दाखल करण्यात आले आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंढवा पोलिस ठाण्यात नोंद झालेल्या गुन्ह्यात येस बँकेतील एका खात्याच्या माध्यमातून देशातील सात नागरिकांची ४३ लाख १ हजार रुपयांची फसवणूक झाल्याचे उघड झाले. फुरसुंगी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील प्रकरणात कोटक महिंद्रा बँकेच्या खात्यात ३४ लाख रुपये जमा करून ते पुढे इतर खात्यांमध्ये वर्ग करण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे..तसेच, काळेपडळ पोलिस ठाण्याच्या गुन्ह्यात आयसीआयसीआय बँकेच्या खात्यातून ४६ लाख रुपयांचे संशयास्पद व्यवहार झाल्याचे आढळले. विमानतळ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील एका खात्यातून तब्बल एक कोटी २० लाख रुपयांची सायबर फसवणुकीची रक्कम फिरविण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. तर खराडी पोलिस ठाण्याच्या गुन्ह्यात बँक ऑफ बडोदाच्या खात्याद्वारे देशातील सात नागरिकांची तीन कोटी ६० लाख ५२ हजार रुपयांची फसवणूक झाल्याचे तपासातून समोर आले आहे..सायबर गुन्ह्यांचा तपास करताना ‘समन्वय’ पोर्टलवरील आर्थिक व्यवहारांच्या साखळीचा (मनी ट्रेल) अभ्यास केला जातो. या विश्लेषणादरम्यान संशयास्पद बँक खात्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर फसवणुकीची रक्कम फिरविण्यात आल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर संबंधित खातेदारांविरुद्ध पुण्यातील विविध पोलिस ठाण्यांत स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले..अशी होते फसवणूक ःसायबर फसवणुकीची तक्रार नोंदविताना पीडित व्यक्ती ज्या बँक खात्यात पैसे जमा झाले त्याची माहिती देते. ही खाती बहुतांश वेळा ‘म्युल अकाउंट’ म्हणून वापरली जातात. अशा खात्यांत आलेली रक्कम काही मिनिटांतच इतर अनेक खात्यांमध्ये वर्ग केली जाते. त्यामुळे मूळ आरोपींपर्यंत पोहोचणे कठीण होते. तक्रार दाखल झाल्यानंतर संबंधित खाते गोठविण्याची (फ्रीज) प्रक्रिया केली जाते. त्यानंतर शासनाकडून खातेदारांची माहिती, पत्ता आणि मोबाईल क्रमांक पडताळून संबंधित राज्यांतील पोलिसांना तपासासाठी उपलब्ध करून दिली जाते..काय आहे ‘समन्वय’ पोर्टल?‘समन्वय’ हे केंद्र सरकारच्या भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र अंतर्गत विकसित करण्यात आलेले पोर्टल आहे. देशभरातील सायबर गुन्ह्यांमधील बँक व्यवहार, संशयास्पद खाती, मोबाईल क्रमांक, आयपी ॲड्रेस आणि आर्थिक व्यवहारांची साखळी यांचे विश्लेषण करून विविध राज्यांतील पोलिस यंत्रणांमध्ये समन्वय साधणे हा या पोर्टलचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे एका राज्यात उघडलेले बँक खाते दुसऱ्या राज्यातील सायबर फसवणुकीसाठी वापरले जात असल्यास त्याचा मागोवा घेणे अधिक सुलभ होते..‘म्युल अकाउंट’ म्हणजे काय?सायबर गुन्हेगार स्वतःच्या किंवा इतरांच्या नावाने उघडलेल्या बँक खात्यांचा ‘म्युल अकाउंट’ म्हणून वापर करतात. फसवणुकीची रक्कम प्रथम या खात्यांमध्ये जमा केली जाते आणि त्यानंतर ती तातडीने अनेक खात्यांमध्ये विभागून पाठविली जाते. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांची साखळी गुंतागुंतीची बनते. मात्र, ‘समन्वय’ पोर्टलवरील मनी ट्रेल विश्लेषणामुळे अशा व्यवहारांचा मागोवा घेऊन संबंधित खातेदारांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणे पोलिसांना शक्य होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.