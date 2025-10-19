पुणे

Pune Cyber Fraud : शेअर बाजारात गुंतवणुकीच्या आमिषाने पुण्यातील व्यावसायिकाची दीड कोटींची फसवणूक

Stock Market Scam : पुण्यात शेअर बाजारात भरघोस परताव्याचे आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांनी कर्वेनगरमधील एका व्यावसायिकाची ₹१.३८ कोटींची, तर धायरीतील तरुणाची ₹१९ लाखांची फसवणूक केली.
Pune Cyber Fraud

Pune Cyber Fraud

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शेअर बाजारात गुंतवणुकीवर भरघोस परताव्याचे आमिष दाखवत सायबर चोरट्यांनी व्यावसायिकाची एक कोटी ३८ लाख रुपयांची, तर धायरीतील एका तरुणाची १९ लाख रुपयांची फसवणूक केली. या प्रकरणी सायबर पोलिस ठाणे आणि नांदेड सिटी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
Cyber Crime
crime investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com