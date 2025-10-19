Pune Cyber Fraud : शेअर बाजारात गुंतवणुकीच्या आमिषाने पुण्यातील व्यावसायिकाची दीड कोटींची फसवणूक

पुणे : शेअर बाजारात गुंतवणुकीवर भरघोस परताव्याचे आमिष दाखवत सायबर चोरट्यांनी व्यावसायिकाची एक कोटी ३८ लाख रुपयांची, तर धायरीतील एका तरुणाची १९ लाख रुपयांची फसवणूक केली. या प्रकरणी सायबर पोलिस ठाणे आणि नांदेड सिटी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कर्वेनगर परिसरातील एका व्यावसायिकाला सायबर चोरट्यांनी शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंबंधी लिंक पाठवून विविध योजनांची माहिती दिली. सुरुवातीला व्यावसायिकाने केलेल्या छोट्या गुंतवणुकीवर चोरट्यांनी परतावा दिला. .Satara Crime: 'साताऱ्यात दोन टोळ्यांत राडा; ४० जणांवर गुन्हे'; जुन्या भांडणाच्या वादातून प्रकार; कोयते, दांडकी नाचवत पसरवली दहशत.त्यातून विश्वास बसल्यानंतर व्यावसायिकाने एक कोटी ३८ लाख रुपये गुंतविले. मात्र, त्यानंतर चोरट्यांनी कोणताही परतावा दिला नाही. याबाबत व्यावसायिकाने सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक स्वप्नाली शिंदे करीत आहेत..धायरीतील तरुणाची १९ लाखांची फसवणूकअशाच पद्धतीने धायरीतील एका तरुणाची १९ लाख रुपयांची फसवणूक झाली. संबंधित तरुणाने नांदेड सिटी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. या प्रकरणाचा तपास वरिष्ठ निरीक्षक अतुल भोस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.