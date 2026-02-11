पुणे

Pune Cyber Crime : सायबर चोरट्यांमध्ये भाजी विक्रेत्यांपासून उच्चशिक्षित बेरोजगार; ज्येष्ठाची २२ कोटी रुपयांची फसवणूक प्रकरण, आणखी चौघांना अटक

Pune online share scam : पुण्यात ८५ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाची २२ कोटींची ऑनलाइन शेअर फसवणूक; सायबर पोलिसांनी आठ आरोपींना अटक, सव्वातीन कोटी रुपये गोठवले. आरोपी भाजी विक्रेते, बेरोजगार तरुण आणि उच्चशिक्षित आहेत. तपास सुरू आहे.
Pune Cyber Crime

Pune Cyber Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शेअर बाजारात मोठ्या परताव्याचे आमिष दाखवून ८५ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाची २२ कोटींहून अधिक रकमेच्या ऑनलाइन फसवणूक प्रकरणात सायबर पोलिसांनी चार आरोपींना नुकतीच अटक केली होती. त्यानंतर धागेदोरे शोधत पोलिसांनी आणखी चौघांना अटक केली असून, सव्वातीन कोटी रुपये गोठविण्यात पोलिसांना यश आले आहे. विशेष म्हणजे या सायबर चोरट्यांमध्ये भाजी विक्रेत्यांपासून उच्चशिक्षित बेरोजगार तरुणांचा समावेश आहे.

Loading content, please wait...
Cyber Crime
Cyber Fraud
Arrested
police investigation

Related Stories

No stories found.