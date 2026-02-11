Pune Cyber Crime : सायबर चोरट्यांमध्ये भाजी विक्रेत्यांपासून उच्चशिक्षित बेरोजगार; ज्येष्ठाची २२ कोटी रुपयांची फसवणूक प्रकरण, आणखी चौघांना अटक

पुणे : शेअर बाजारात मोठ्या परताव्याचे आमिष दाखवून ८५ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाची २२ कोटींहून अधिक रकमेच्या ऑनलाइन फसवणूक प्रकरणात सायबर पोलिसांनी चार आरोपींना नुकतीच अटक केली होती. त्यानंतर धागेदोरे शोधत पोलिसांनी आणखी चौघांना अटक केली असून, सव्वातीन कोटी रुपये गोठविण्यात पोलिसांना यश आले आहे. विशेष म्हणजे या सायबर चोरट्यांमध्ये भाजी विक्रेत्यांपासून उच्चशिक्षित बेरोजगार तरुणांचा समावेश आहे..शहरात बनावट शेअर्स ट्रेडिंग अॅपच्या माध्यमातून गुंतवणुकीचे आमिष दाखवत नागरिकांची फसवणूक करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पुण्यातील ज्येष्ठ नागरिकाची सुमारे २२ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याची घटना नुकतीच घडली होती. या गुन्ह्याचा तपास सायबर पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक स्वप्नाली शिंदे यांनी केला. तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे छत्रपती संभाजीनगर येथून चार आरोपींना अटक करण्यात आली. .महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील चोर्ला घाटात 400 कोटींच्या नोटांची लूट; रिअल इस्टेट एजंटचं अपहरण करून मारहाण, नाशिक कनेक्शन उघड.न्यायालयाने त्यांना १२ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली होती. पुढील तपासात काही बँक खाती छत्रपती संभाजीनगर येथील काहीजणांची असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार साहिल जॉन श्रीसुंदर (वय २२) आणि विश्वजीत जनार्दन खंदारे (वय २१) यांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यांच्या चौकशीत जनधन बॅंक खात्यांची एटीएम कार्ड, पासबुक, इंटरनेट बँकिंग पासवर्ड, युजरनेम आदी कागदपत्रे अभिजित सुशील नाडे (वय २१) आणि दिशांत राजेंद्र कांबळे (वय २२) यांच्याकडे हस्तांतरित केल्याचे उघड झाले. सर्व आरोपींना अटक केली असून, त्यांना न्यायालयाने पोलिस कोठडी सुनावली आहे..आंतरराज्यीय संबंधांची चौकशीही कारवाई पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार, पोलिस सह आयुक्त रंजनकुमार शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (गुन्हे) पंकज देशमुख, पोलिस उपआयुक्त (आर्थिक व सायबर) विवेक मासाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली सायबर पोलिस ठाण्याच्या पथकाने केली. पुढील तपासात आणखी बँक खाती तपासण्यात येत असून, आंतरराज्यीय संबंधांचीही चौकशी सुरू आहे..आरोपी भाजी विक्रेत्यापासून उच्चशिक्षितअटक केलेल्या आरोपींपैकी काही जण अल्पशिक्षित आहेत. त्यापैकी काहीजण बिगारी काम, भाजी विक्री, खासगी नोकरी, कुरिअर सेवेत काम करीत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. काही जण उच्चशिक्षित असूनही बेरोजगार होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.