Cyber Scam: गुंतवणुकीच्या आमिषाने साडेचार कोटींना गंडा; पुण्यातील तिघांची फसवणूक, तिन्ही प्रकरणांत गुन्हे दाखल

पुणे : भरघोस परतावा देण्याच्या आमिषाने सायबर चोरट्यांनी पुण्यातील तीन नागरिकांना तब्बल साडेचार कोटी रुपयांना गंडा घातला. हडपसरमधील एका व्यावसायिकास तीन कोटी ६६ लाख रुपये, मांजरीतील एका तरुणास ३४ लाख ५२ हजार रुपये, तर कोंढव्यातील एका व्यक्तीस १२ लाख ९० हजार रुपये असा एकूण चार कोटी १३ लाख रुपयांचा फटका बसला. तिन्ही प्रकरणांत गुन्हे दाखल झाले आहेत..सायबर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १५ जुलै ते सात ऑक्टोबरदरम्यान हा प्रकार घडला. हडपसरमधील ५२ वर्षीय व्यावसायिकाशी तीन अनोळखी व्यक्तींनी मोबाईल व इ-मेलद्वारे संपर्क साधला..'शेअर बाजारात गुंतवणूक केल्यास दुप्पट परतावा मिळेल,' असे सांगत त्यांचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर विविध बॅंक खात्यांमध्ये रक्कम जमा करण्यास भाग पाडले. फिर्यादीने तीन कोटी ६६ लाख ४४ हजार रुपये सायबर चोरट्यांच्या खात्यात वर्ग केले. मात्र, कोणताही परतावा न मिळाल्याने फसवणुकीचे स्पष्ट झाल्यावर त्यांनी सायबर पोलिसांकडे धाव घेतली..मांजरी भागात राहणाऱ्या तरुणालाही अशाच प्रकारे सायबर चोरट्यांनी जाळ्यात ओढले. सुरुवातीला थोडाफार परतावा दिल्यानंतर त्याला सातत्याने अधिक पैसे गुंतविण्यास भाग पाडले. अखेरीस या तरुणाची ३४ लाख ५२ हजार रुपयांची फसवणूक झाली. याशिवाय, कोंढवा परिसरातील एका व्यक्तीला आभासी चलन (बिटकॉइन) गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून १२ लाख ९० हजार रुपयांचा गंडा घातला..Pune Fraud: 'चांगल्या परताव्याच्या आमिषाने दोघांची ४८ लाखांची फसवणूक'; सायबर चोरट्यांविरुद्ध पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल.सायबर चोरट्यांनी तक्रारदाराशी संपर्क साधून 'बिटकॉइनमध्ये गुंतवणूक करा, मोठा परतावा मिळेल,' असे सांगून त्याच्या खात्यातून रक्कम वळवली. पैसे जमा केल्यानंतर चोरट्यांनी मोबाईल क्रमांक बंद केले. दरम्यान, नागरिकांनी अनोळखी कॉल, संदेश किंवा ई-मेलवर विश्वास ठेवू नये. बॅंक खात्यात रक्कम वर्ग करण्यापूर्वी पोलिस किंवा अधिकृत संस्थेकडून खात्री करून घ्यावी, असे आवाहन सायबर पोलिसांनी केले आहे..