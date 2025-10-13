पुणे

Cyber Scam: गुंतवणुकीच्या आमिषाने साडेचार कोटींना गंडा; पुण्यातील तिघांची फसवणूक, तिन्ही प्रकरणांत गुन्हे दाखल

Incident Overview: Cyber Fraud in Pune: पुण्यात सायबर फसवणुकीच्या जाळ्यात तीन नागरिक सापडले; तब्बल ४ कोटी १३ लाख रुपये गंडा बसला. सायबर पोलिसांनी गुन्हे नोंदवून नागरिकांना सतर्क राहण्याचा सल्ला दिला आहे.
पुणे : भरघोस परतावा देण्याच्या आमिषाने सायबर चोरट्यांनी पुण्यातील तीन नागरिकांना तब्बल साडेचार कोटी रुपयांना गंडा घातला. हडपसरमधील एका व्यावसायिकास तीन कोटी ६६ लाख रुपये, मांजरीतील एका तरुणास ३४ लाख ५२ हजार रुपये, तर कोंढव्यातील एका व्यक्तीस १२ लाख ९० हजार रुपये असा एकूण चार कोटी १३ लाख रुपयांचा फटका बसला. तिन्ही प्रकरणांत गुन्हे दाखल झाले आहेत.

