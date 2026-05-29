Dadoji Konddev statue: ''पुण्यात दादोजी कोंडदेव-गडकरींचा पुतळा पुन्हा बसवा'', सकल ब्राह्मण समाजाची मागणी; शिवसंग्रामचा विरोध

Pune Latest News: पुण्यातल्या लाल महालातून दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा हटविण्यात आला होता, तर छत्रपती संभाजी उद्यानातून राम गणेश गडकरी यांचा पुतळा हटविण्यात आला होता. गेले अनेक वर्षे हे पुतळे बंद खोलीत ठेवण्यात आले आहेत. त्यांचे पुतळे सन्मानाने शहरात बसविण्यात यावेत, अशी मागणी सकल ब्राह्मण समाजाने महापौर मंजूषा नागपुरे यांच्याकडे केली आहे. तर हे दोन्ही पुतळे लाल महाल व संभाजी उद्यानात बसविण्यास शिवसंग्रामसह शिव-शंभूभक्त संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे..लाल महलात दादोजी कोंडदेव यांच्या पुतळ्याला विरोध झाल्याने तो पुतळा हटवून पु. ल. देशपांडे उद्यानातील एका खोलीत ठेवण्यात आला आहे. तर संभाजी महाराज यांची नाटकातून बदनामी केल्याने राम गणेश गडकरी यांचा पुतळा उखडून नदीत फेकून देण्यात आला होता. यावरून पुण्यासह राज्यातील सामाजिक-राजकीय वातावरण ढवळून निघाले होते. .Kaygaon News : रात्रीच्या वेळी तीन दुचाकीस्वारांचा पाठलाग; कांदा वाहतूक करणाऱ्या ट्रकचालकाची प्रसंगावधानाने लूटमारीतून सुटका.संभाजी उद्यानातील छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचे नुकतेच लोकार्पण करण्यात आले. त्यानंतर पुण्यातील सुमारे ३५ ब्राह्मण संस्था, संघटनांच्यावतीने सकल ब्राह्मण समाजातर्फे दादोजी कोंडदेव यांचा शहरात कुठेही सन्मानाने पुतळा बसवावा व गडकरी यांचा पुतळा बालगंधर्व परिसरात बसवावा, अशी मागणी समन्वयक भालचंद्र कुलकर्णी, ॲड. ईशानी जोशी, विश्वजीत देशपांडे आदींनी केली आहे..Pune Liquor Case: पुणे विषारी दारु प्रकरणात मोठी अपडेट! दारु विकणाऱ्या राहुल क्षीरसागरचा मृत्यू; प्रकरण सीआयडीकडे जाणार?.त्यानंतर शिवसंग्रामचे प्रदेश प्रवक्ते तुषार काकडे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे विरोध दर्शविला आहे. राम गणेश गडकरी यांनी त्यांच्या साहित्यामधून संभाजीराजांची बदनामी केल्याचा आरोप करत त्यांचा पुतळा संभाजी उद्यानात पुन्हा उभारू देणार नाही. दादोजी कोंडदेव यांचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुरू म्हणून कोणताही ऐतिहासिक संदर्भ नसल्याचा दावा करत, लाल महालात त्यांचा पुतळा पुन्हा बसविण्यास तीव्र विरोध दर्शविला आहे. जर पुतळा बसविण्याचा प्रयत्न केला तर त्यास कडाडून विरोध केला आहे, असा इशारा दिला आहे.