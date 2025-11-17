पुणे

Dahanukar Colony Subway : डहाणूकर कॉलनीतील भुयारी मार्गाची दारुण अवस्था; कोट्यवधींचा प्रकल्प वाया

Dahanukar Colony Subway's Deterioration : पुण्यातील डहाणूकर कॉलनी परिसरासह अनेक पादचारी भुयारी मार्गांची देखभाल होत नसल्याने वीजपुरवठा खंडित, गुडघाभर पाणी आणि दुर्गंधीमुळे दुरवस्था झाली असून, महिलांसह नागरिक त्यांचा वापर करत नसल्याने महापालिकेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
Dahanukar Colony Subway's Deterioration

Dahanukar Colony Subway's Deterioration

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शहरातील मोठे रस्ते, चौक सुरक्षितपणे पादचाऱ्यांनी ओलांडावेत, म्हणून महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करून पादचारी भुयारी मार्ग बांधले. पण या भुयारी पादचारी मार्गांची देखभाल-दुरुस्ती व्यवस्थित केली जात नाही. भुयारी मार्गात पडलेला कचरा, अपुऱ्या प्रकाशामुळे अंधार, तेथे असणारे तळीरामांचे अड्डे यामुळे सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. काही भुयारी मार्ग तर वर्षानुवर्षे बंद असून, त्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने डासांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. याकडे पुणे महापालिका प्रशासन कधी लक्ष देणार? असा प्रश्‍न नागरिक उपस्थित करत आहेत. पुणे शहरासह उपनगरांतील भुयारी पादचारी मार्गांची ‘सकाळ’च्या प्रतिनिधींनी पाहणी केली. यातून भयाण वास्तव समोर आले आहे.

Loading content, please wait...
pune
women
pmc
pune muncipal corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com